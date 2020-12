Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki nagyobb adaggal kap a védőoltásukból.","shortLead":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki...","id":"20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cacd70-70e0-4633-81f0-aec53a52c0ec","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","timestamp":"2020. december. 28. 17:57","title":"Vakcinatúladagolás miatt került kórházba egy német idősotthon több dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","shortLead":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","id":"20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e6de3e-3a31-4b74-928e-2e9373ac1a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","timestamp":"2020. december. 29. 11:50","title":"Túl gyors a fejlesztés? Meddő leszek? Allergiát okoz? Kemenesi Gábor megválaszolta a legfontosabb kérdéseket a Covid-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik villamos kisiklott. ","shortLead":"Az egyik villamos kisiklott. ","id":"20201228_villamos_baleset_kozvagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbcd52-6b75-456e-81bb-b6138e251769","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_villamos_baleset_kozvagohid","timestamp":"2020. december. 28. 08:35","title":"Összeütközött két villamos a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech szerint, ha megfelelő az injekciós tű és a fecskendő, akkor akár az eddigi öt helyett hat adag oltás is kinyerhető egy ampullából.","shortLead":"A BioNTech szerint, ha megfelelő az injekciós tű és a fecskendő, akkor akár az eddigi öt helyett hat adag oltás is...","id":"20201229_EU_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8668d5-ac7e-43e5-8cff-c0fe6f7cab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_EU_vakcina","timestamp":"2020. december. 29. 19:12","title":"Az eddigi öt helyett akár hat adag vakcinát is kinyerhetnek a Pfizer/BioNTech ampulláiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának kidolgozásában is dolgozott.","shortLead":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának...","id":"20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffcedf-5861-434f-921c-e430a7f15803","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","timestamp":"2020. december. 28. 13:05","title":"Kiss László csillagászt válaszották az év ismeretterjesztő tudósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és próbálkozások vannak tantermi, munkahelyi környezetben, repülőkön, sőt még futballstadionokban is.","shortLead":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és...","id":"202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667a240c-8442-4907-82ee-a7b8ac71d638","keywords":null,"link":"/360/202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","timestamp":"2020. december. 29. 07:00","title":"Koronavírus ellen: hogyan lehet fertőtleníteni termekben, szobákban, repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 15-20 százalékkal, a belvárosban 20-25 százalékkal több az üres üzlethelyiség, mint egy évvel...","id":"20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd10d5-39f5-4256-96b3-3e508bf56037","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_budapest_uzletek_uzletbezaras_uzlethelyiseg_kiado_ingatlan","timestamp":"2020. december. 29. 05:50","title":"A második hullám még több üzletbezárást hozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]