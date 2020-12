Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki nagyobb adaggal kap a védőoltásukból.","shortLead":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki...","timestamp":"2020. december. 28. 17:57","title":"Vakcinatúladagolás miatt került kórházba egy német idősotthon több dolgozója"} {"c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","shortLead":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","timestamp":"2020. december. 28. 14:32","title":"Támogatják a tagországok a Brexit-megállapodás ideiglenes alkalmazásainak az elindítását"} {"c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az összehordott szemét és rongyok kaptak lángra a romos épületben.","shortLead":"Az összehordott szemét és rongyok kaptak lángra a romos épületben.","timestamp":"2020. december. 29. 20:28","title":"Kigyulladt egy épület Vácon, egy ember meghalt"} {"c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brüsszeli Breugel Intézet egyik, politikai gazdaságtannal foglalkozó elemzője szerint az EU csak akkor erős, amikor képes nemet mondani, vállalnia kell az ütközést, ami kockázatos, de sokkal jobb, mint a jelentéktelenség."} {"timestamp":"2020. december. 30. 08:20","title":"Itt egy recept arra, hogy tartsa kordában Brüsszel a renitens tagállamokat"} {"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére"} {"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület árpádföldi részén is.","shortLead":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület...","timestamp":"2020. december. 28. 17:39","title":"Budapesti lakbérek: a belváros néha már olcsóbb a külvárosnál"} {"c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra megérkezhet a lefoglalt 4,4 millió adag, és a többi oltóanyag fejlesztése és engedélyeztetése is jól halad. Ennek ellenére korai lenne arról beszélni, hogy mikor térhetünk vissza a korábban megszokott életünkhöz. Ehhez ugyanis nemcsak a közösségi immunitás még egyelőre kérdéses szintjének elérése szükséges, hanem a vakcinákkal is számtalan vizsgálatot el kell végezni. {"shortLead":"Jövőre kezdődhet a lakosság tömeges oltása Magyarországon, a Pfizer-BioNTech vakcinájából akár már március–áprilisra...","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Megkezdődött az oltás, de mikor dobhatjuk el a maszkot?"},{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé a felhasználó az S Pent is megkapja.","shortLead":"A kifejezés valós és átvitt értelmében is meg kell fizetni, ha a Samsung Galaxy Z Fold3 összehajtható telefon mellé...","timestamp":"2020. december. 30. 10:03","title":"Érintőtollat kaphat a Samsung összehajtható telefonja, de meglesz ennek az ára"}