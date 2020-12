Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","shortLead":"Szilveszter éjszaka akár hó is hullhat az ország egyes területein.","id":"20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb8e9e3-abb6-4392-ac75-52b2a6f2c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Fagyosan_kezdodik_az_ujev","timestamp":"2020. december. 30. 21:35","title":"Fagyosan kezdődik az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","shortLead":"Tizenkét tűzoltó indult a túrázó segítségére.","id":"20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d235814-2c42-4e9e-ae4f-171e68bf59d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7b390-a964-4cd0-b7fc-5fc9e97a5c3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_gaja_volgy_sziklafal_tuzolto","timestamp":"2020. december. 30. 16:30","title":"A Gaja-völgyi sziklafalon ragadt egy férfi, a tűzoltók hozták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig. A kormány azt ígéri, januárban folytatják a tárgyalást.","shortLead":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig...","id":"20201231_minimalber_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f42de82-1f08-4215-9bcf-dc3d42fb0148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. december. 31. 16:43","title":"Úgy megyünk neki 2021-nek, hogy fogalmunk sincs, mennyi lesz a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c95d225-2001-4598-ad4f-9894e709f247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A húsz hónapos gyerek a pár első podcastjében kívánt boldog újévet.","shortLead":"A húsz hónapos gyerek a pár első podcastjében kívánt boldog újévet.","id":"20201230_harry_herceg_meghan_markle_podcast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c95d225-2001-4598-ad4f-9894e709f247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6b278c-57bf-46c1-acce-a52c3b7d57e2","keywords":null,"link":"/elet/20201230_harry_herceg_meghan_markle_podcast","timestamp":"2020. december. 30. 14:24","title":"Először szólalt meg nyilvánosan Meghan Markle és Harry herceg fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","shortLead":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","id":"20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b002fc-bf10-4c3a-a2b7-4687024545eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","timestamp":"2020. december. 31. 09:40","title":"Nagy Iván Zsolt: Túlélni. 2020-at. Is.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ff895a-5968-469d-9d0a-683b5f217fab","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ha szilveszter, akkor pezsgő: de mitől is jó egy ilyen ital? Mit jelentenek a címkén olvasható kategóriák, és miért kerül olyan sokba egy jóféle champagne? A Vinagora nemzetközi borversenyen idén a legjobb pezsgőnek járó Champion díjat elnyerő Pannon Imperial Extra Dry készítőjénél, a Garamvári pincészetben jártunk utána, és azt is megtudtuk: a kivétel hogyan erősíti a szabályt.","shortLead":"Ha szilveszter, akkor pezsgő: de mitől is jó egy ilyen ital? Mit jelentenek a címkén olvasható kategóriák, és miért...","id":"20201230_garamvari_pezsgo_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29ff895a-5968-469d-9d0a-683b5f217fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393e40d9-af9d-4044-9db9-31630ccaacf5","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_garamvari_pezsgo_riport","timestamp":"2020. december. 30. 13:30","title":"Ha nem elég, hogy pukkan és szénsavas: mitől lesz minőségi egy pezsgő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ab1c93-5c43-41fa-8564-b7047817c1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész évet meghatározta a koronavírus, de azért a balhék sem maradtak el. Lebukó politikus, bedőlt lap, tüntető egyetemisták, liberális führerezés, masírozó szélsőjobboldaliak is emlékezetessé tudták tenni 2020-at. ","shortLead":"Az egész évet meghatározta a koronavírus, de azért a balhék sem maradtak el. Lebukó politikus, bedőlt lap, tüntető...","id":"20201230_az_Ev_balhei_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ab1c93-5c43-41fa-8564-b7047817c1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8d341-2d2e-4b78-a578-602c33134809","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_az_Ev_balhei_2020","timestamp":"2020. december. 30. 18:00","title":"Cigányozás, könyvdarálás, führerezés, ereszcsatornán menekülés – összeszedtük az év legemlékezetesebb botrányait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kormány hivatalos kommunikációjában ezúttal semmi olyan nincs, amely ne felelne meg az európai normának. ","shortLead":"A kormány hivatalos kommunikációjában ezúttal semmi olyan nincs, amely ne felelne meg az európai normának. ","id":"20201231_Revesz_Sandor_Hulyeseg_ellen_nincs_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33347256-6b98-4343-80fa-87f0cb6b8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aec23ea-17ce-497b-a03c-58e23ccc86c2","keywords":null,"link":"/360/20201231_Revesz_Sandor_Hulyeseg_ellen_nincs_oltas","timestamp":"2020. december. 31. 14:30","title":"Révész Sándor: Hülyeség ellen nincs oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]