Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van akinek szerencsésen indul az új év, Joker-telitaláltat már van a lottón.\r

","shortLead":"Van akinek szerencsésen indul az új év, Joker-telitaláltat már van a lottón.\r

","id":"20210102_Ezek_a_nyeroszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24094c9-6c34-4171-ad75-7e2fc5d1887b","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Ezek_a_nyeroszamok","timestamp":"2021. január. 02. 19:49","title":"Itt vannak a lottószámok, amikből kiderül, kell-e idén dolgoznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Négy megyeszékhelyen és a budapesti agglomerációban is csökkenésről számolt be az Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c589f65-debf-4217-a72a-b2333fbf14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_nnk_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2021. január. 04. 15:47","title":"Szennyvízminták: a nagyvárosokban nem várható nagy ugrás a fertőzések számában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében élőknél a légi közlekedéshez köthető légszennyezés.","shortLead":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében...","id":"20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f3cf7-7447-4c52-8b91-bb3b372c7e86","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","timestamp":"2021. január. 03. 09:14","title":"A szívre és a tüdőre is károsan hat a repterek légszennyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 56 embert megöltek és további húszat megsebesítettek ismeretlen fegyveres támadók Nigerben.","shortLead":"Legkevesebb 56 embert megöltek és további húszat megsebesítettek ismeretlen fegyveres támadók Nigerben.","id":"20210102_Rengeteg_civillel_vegeztek_fegyveresek_Nigerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856e36f-6aa3-48ba-933b-c65e3ce17149","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Rengeteg_civillel_vegeztek_fegyveresek_Nigerben","timestamp":"2021. január. 02. 21:34","title":"Rengeteg civillel végeztek fegyveresek Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására.\r

\r

","shortLead":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több...","id":"20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58fbc75-7789-4e74-9058-50cfb8bbd563","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","timestamp":"2021. január. 02. 20:22","title":"Tovább kopasztja a kormány a fővárost, Tüttő Kata szerint tisztességtelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]