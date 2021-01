Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa vasárnap este Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi állítását, miszerint a járvánnyal kapcsolatos terjedési és halálozási adatok túlzóak.","shortLead":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni...","id":"20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c34114-5878-47f2-8df4-6033aa71d030","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","timestamp":"2021. január. 03. 19:49","title":"Alig pár óra kellett, hogy cáfolják Trump hangzatos kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","shortLead":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","id":"20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346d48f2-d6c3-42c6-92f3-ce843ccac36c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","timestamp":"2021. január. 03. 20:35","title":"Tom Hanksnek esélye sem volt a csodanő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait, és talán még egy-két apróságot is a Galaxy S21-ek mellett.\r

","shortLead":"Kiküldte a Samsung a meghívókat, így hivatalossá vált, mikor ismerheti meg a világ a gyártó legújabb csúcstelefonjait...","id":"20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2349d67-a8de-43ae-a28e-27e5e44a004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a89472-8fde-46af-9489-593703aad258","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_datuma_galaxy_unpacked","timestamp":"2021. január. 04. 12:45","title":"Kiküldte a meghívót a Samsung, most már 99,99%, hogy jövő héten jön a Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kérdés, melyikre büszkébb, de az nem egyértelmű, hogy melyikből keres több pénzt.","shortLead":"Nem kérdés, melyikre büszkébb, de az nem egyértelmű, hogy melyikből keres több pénzt.","id":"20210104_cristiano_ronaldo_juventus_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e831b520-fc10-4ffe-ae2e-9a185173c463","keywords":null,"link":"/sport/20210104_cristiano_ronaldo_juventus_instagram","timestamp":"2021. január. 04. 15:12","title":"Gól- és Instagram-rekordot döntött Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]