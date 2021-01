Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81a3d739-0287-406e-aa3c-9cff01f7dcd9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bábtervező munkái rendszeresen feltűntek az Állami Bábszínház előadásaiban vagy a Magyar Televízió filmjeiben.","shortLead":"A bábtervező munkái rendszeresen feltűntek az Állami Bábszínház előadásaiban vagy a Magyar Televízió filmjeiben.","id":"20210106_Brody_Vera_babtervezo_Mazsola_es_Tade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a3d739-0287-406e-aa3c-9cff01f7dcd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d537521c-47e8-4a40-a8f5-f0e9be6d0b42","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Brody_Vera_babtervezo_Mazsola_es_Tade","timestamp":"2021. január. 06. 13:32","title":"Elhunyt Bródy Vera, a Mazsola és Tádé figuráinak megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e003e18-3780-4746-a0eb-7b2b5552848b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62a8f29-e03e-4605-ae63-048b2003412f","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Marabu_Feknyuz_Asszonysag_es_urasag","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Asszonyság és uraság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","shortLead":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","id":"20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d145917-86b2-4b39-bbc5-799941195ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","timestamp":"2021. január. 04. 15:59","title":"Pizzaszélt dob piacra a Pizza Hut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online bejárhatóvá tették az egész kórházat és az összes röpdét, így virtuálisan az eddiginél is több helyre be lehet lépni.","shortLead":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online...","id":"20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91be-f0ac-4a8e-9527-a71bd3b93d7c","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Bárki beléphet a Hortobágyon lábadozó vadmadarak röpdéibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","shortLead":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","id":"20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b2c51f-a71c-4967-ab5a-835c157e0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 15:55","title":"50 akadémiai professzor állt ki a védőoltások mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Most először emelkedett 1500 fölé az egy nap alatt igazolt fertőzöttek száma.","id":"20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9254a4-cab1-433c-991d-8d53e9c90b26","keywords":null,"link":"/sport/20210106_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendkivuli_allapot_vakcina_mob_kulcsar_krisztian","timestamp":"2021. január. 06. 13:13","title":"Soha ennyi új fertőzöttet nem találtak Japánban, rendkívüli állapot jöhet Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","shortLead":"A zeneipar legfontosabb díjait január 31-én tervezték átadni.



","id":"20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81142852-5bf0-47cb-84e5-91fcdb1507c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2ec84c-44c3-40c4-927e-1e4ed12aaa57","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Iden_is_a_COVID_szervezi_a_programokat_elhalasztjak_a_Grammygalat","timestamp":"2021. január. 06. 09:35","title":"Egyelőre idén is a koronavírus szervezi a programokat: elhalasztják a Grammy-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma. Zavar nemcsak a múlt értékelésében, de az oltás megszervezésében is érezhető.","shortLead":"Elégedetten tekintett vissza a járványkezelésre Orbán Viktor, miközben Magyarország átlépte a lélektani határt: tízezer...","id":"20210106_Olt_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848c39d5-2824-4b97-b7c0-1d8e11e32f81","keywords":null,"link":"/360/20210106_Olt_nincs","timestamp":"2021. január. 06. 13:00","title":"Súlyosan cukorbeteg, de még nincs 60? Hárommillióan vannak előrébb az oltási tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]