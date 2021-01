Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmincöt év után először fordult elő a világon, hogy a lyssavírus európai denevérek terjesztette változata (EBLV-1) egy ember halálát okozta.","shortLead":"Harmincöt év után először fordult elő a világon, hogy a lyssavírus európai denevérek terjesztette változata (EBLV-1...","id":"20210107_denever_lyssavirus_betegseg_agyvelogyulladas_veszettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8356237-c1eb-4300-98a6-030c86bc6280","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_denever_lyssavirus_betegseg_agyvelogyulladas_veszettseg","timestamp":"2021. január. 07. 12:45","title":"Ritka betegség végzett egy francia férfival, akit előzőleg denevér haraphatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","shortLead":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","id":"20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c63f4c9-ad5f-458c-8b7a-b47f95f8da88","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 22:17","title":"Csütörtökön négy idősotthonban is elkezdenek oltani a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós szinten a bolgároknál a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Uniós szinten a bolgároknál a legrosszabb a helyzet.","id":"20210106_futes_magyarorszag_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d81318-04bf-4014-8cb7-e85d7b16ee13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_futes_magyarorszag_eurostat","timestamp":"2021. január. 06. 15:09","title":"Több mint félmillió olyan ember él Magyarországon, aki nem tudja kellőképpen felfűteni az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","shortLead":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","id":"20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796e8d75-4e8d-4f3a-a05e-533c26ce3c05","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","timestamp":"2021. január. 07. 11:16","title":"Lázár állítólag vinné a Szerencsejáték Zrt. részvénycsomagját, Rogán nem örül ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822e06-b3a8-4676-8689-6e1c8f741d08","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január 11-től amerikaiak nem fektethetnek néhány kínai vállalatba, a New York-i tőzsde ezért bejelentette, hogy kivezeti három cég részvényeit. Aztán azt, hogy mégse. Aztán azt, hogy de mégis. Az egész mögött Donald Trump amerikai elnök egyik rendelete áll, Trump azonban megy, és nem tudni, hogy utódja, Joe Biden mit hoz.","shortLead":"Január 11-től amerikaiak nem fektethetnek néhány kínai vállalatba, a New York-i tőzsde ezért bejelentette...","id":"20210107_new_york_tozsde_kina_usa_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b822e06-b3a8-4676-8689-6e1c8f741d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eed3b0-d30d-4841-917e-21333027aad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_new_york_tozsde_kina_usa_trump","timestamp":"2021. január. 07. 17:00","title":"Trump búcsúzóul még odacsap Kínának is, amely már a szabad piac működését magyarázza az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik mobil bírta az elmúlt 12 hónapban legjobban a gyűrődést, és melyiket sikerült a legkönnyebben tönkretenni. Megérkezett a legújabb összegzés.","shortLead":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik...","id":"20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008ad45-1907-420a-a987-e07c58b5e416","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","timestamp":"2021. január. 08. 09:03","title":"Melyik most a legtöbbet kibíró okostelefon? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714db10-e7a8-4c07-accb-f535982dbe34","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210108_Marabu_Feknyuz_Mit_ved_meg_a_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8714db10-e7a8-4c07-accb-f535982dbe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a142bb45-16e8-4ed4-b9d0-87b2f3259cba","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Marabu_Feknyuz_Mit_ved_meg_a_vakcina","timestamp":"2021. január. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mit véd meg a vakcina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke azonnali hatállyal lemondott.\r

","shortLead":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke...","id":"20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d1f35-e0c9-481a-8184-8e66021bd483","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 07. 05:18","title":"Obama: \"Hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]