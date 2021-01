Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","shortLead":"Kevesen fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.","id":"20210107_nnk_influenza_virus","title":"NNK: nem találtak influenzavírust a betegektől levett mintákban","timestamp":"2021. január. 07. 19:27"},{"available":true,"c_guid":"8714db10-e7a8-4c07-accb-f535982dbe34","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210108_Marabu_Feknyuz_Mit_ved_meg_a_vakcina","title":"Marabu Féknyúz: Mit véd meg a vakcina?","timestamp":"2021. január. 08. 05:05"},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","shortLead":"Egy tojásain kotló dinoszaurusz megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a kelet-kínai Csianghszi tartományban.","id":"20210107_kina_dinoszaurusz_fosszilia","title":"Ritka dinoszaurusz-leletre bukkantak a kínai tudósok","timestamp":"2021. január. 07. 19:03"},{"available":true,"c_guid":"2155475d-9a6d-4acc-88c0-315f09ab1d33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára 150 éve történt olyan, hogy a leköszönő elnök nem vesz részt az utódja beiktatásán.","shortLead":"Utoljára 150 éve történt olyan, hogy a leköszönő elnök nem vesz részt az utódja beiktatásán.","id":"20210108_Trump_Biden_beiktatas","title":"Trump nem megy el Biden beiktatására","timestamp":"2021. január. 08. 17:08"},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező nyilatkozatban. Ezeket tisztázni kell. Vélemény.","shortLead":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező...","id":"20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","title":"Révész: Az ellenzék szőrszálai","timestamp":"2021. január. 07. 14:30"},{"available":true,"c_guid":"00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó csökkentése miatt.","shortLead":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó...","id":"20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","title":"Novemberre fizetésképtelenné válhat Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 10:11"},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének közös vállalkozása is van.","shortLead":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének...","id":"20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","title":"A Puskás Akadémia stábtagja vette meg a DVTK-t?","timestamp":"2021. január. 08. 14:45"},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi következik az egyikből, mi a másikból és mi a kettős értelmezésből? Szerzőnk a hatpárti megállapodásról ír és a jelenlegi magyar politikai valóság egy, a jellemző értelmezéstől eltérő változatát kínálja.

","shortLead":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi...","id":"20210107_Kerek_Barczy_Szabolcs_A_NERnek_nincs_kihivoja","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: A NER-nek nincs kihívója","timestamp":"2021. január. 07. 16:30"}]