Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","shortLead":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","id":"20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796e8d75-4e8d-4f3a-a05e-533c26ce3c05","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","timestamp":"2021. január. 07. 11:16","title":"Lázár állítólag vinné a Szerencsejáték Zrt. részvénycsomagját, Rogán nem örül ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati elvonásokért. Varga Mihály rongálást emleget.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati...","id":"20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045b5-ab8a-41ab-a065-2ad1161d18c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","timestamp":"2021. január. 08. 19:40","title":"Tordai Bence plakátokat ragasztott Varga Mihály irodájára, akinek Washington ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20210108_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_5_resz_elelem_elelmezes_taplalkozas_elelmiszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4696108f-6a8c-4a37-ad3f-f2be30507632","keywords":null,"link":"/360/20210108_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_5_resz_elelem_elelmezes_taplalkozas_elelmiszerek","timestamp":"2021. január. 08. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 5. rész: Drónon jön a nyomtatható ebéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft az első Xbox felfuttatásához különféle cégeket igyekezett meggyőzni és felvásárolni, a tervnek pedig része volt a Nintendo megszerzése is. A két fél találkozója több mint kínosra sikerült.","shortLead":"A Microsoft az első Xbox felfuttatásához különféle cégeket igyekezett meggyőzni és felvásárolni, a tervnek pedig része...","id":"20210108_xbox_microsoft_nintendo_felvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0dc6fa-7719-4152-aff9-847d72190852","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_xbox_microsoft_nintendo_felvasarlas","timestamp":"2021. január. 08. 12:03","title":"A Microsoft egyszer fel akarta vásárolni a Nintendót, de olyan gyenge ajánlattal, hogy hangosan kinevették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március elején kiderül, melyik típust találta legjobbnak az új autók közül a 60 tagú zsűri.","shortLead":"Március elején kiderül, melyik típust találta legjobbnak az új autók közül a 60 tagú zsűri.","id":"20210108_Koztuk_van_az_idei_Ev_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c8cc95-c644-4508-abba-5fac8d48e74e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Koztuk_van_az_idei_Ev_autoja","timestamp":"2021. január. 08. 17:29","title":"Itt a 2021-es Év autója díj hét döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal Bihari Ádám beszélgetett a járványról, annak kezeléséről és a szakma életét teljesen megváltoztató egészségügyi törvényről.","shortLead":"Zacher Gábor súlyos hibának érzi a megfelelő tájékoztatás elmaradását a vakcinázás kérdésében. Az ismert orvossal...","id":"20210108_Elesben_Zacher_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb986315-ff53-4b07-9edd-c1972a91bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d9325e-d32c-4724-ad9b-f1b8f6889a8a","keywords":null,"link":"/360/20210108_Elesben_Zacher_Gabor","timestamp":"2021. január. 08. 11:30","title":"Élesben Zacher Gáborral: A kormány felelőssége is, hogy az emberek félnek az oltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban kisebb lett ugyan az elektronikai hulladék tömege, ám ez is csak elsőre tűnik jó hírnek.","id":"202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da561fed-3fa3-45be-acc1-04bcc7117ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278f143-f1e1-413e-b24f-5af4407470a9","keywords":null,"link":"/360/202101_atalakulo_eszemet_kepzavar","timestamp":"2021. január. 07. 10:00","title":"Ez szemétség: úgy kevesebb az e-hulladék, hogy közben több is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját - vallja Kocsis Krisztián neurobiológus, aki maga is nevelőszülők gondozásában nőtt fel. HVG-portré.\r

","shortLead":"Ha jó szándékú emberek jó időben kiemelnek egy gyereket a közegéből, meg tudja változtatni a lehetséges életútját...","id":"202101_kocsis_krisztian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c3007c3-bbb3-4461-a8ea-2433b94612e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf6a605-e7a5-44c1-8513-7a5c98e41e50","keywords":null,"link":"/360/202101_kocsis_krisztian","timestamp":"2021. január. 09. 08:15","title":"Kocsis Krisztián neurobiológus: Még tudósok közt is nehéz nyíltan vállalni a cigányságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]