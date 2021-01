Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését sürgette a Koreai Munkapárt kongresszusán.","shortLead":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését...","id":"20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696e631-809e-4b19-ab55-8fd11582a001","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2021. január. 09. 08:41","title":"Kim Dzsong Un a legnagyobb ellenségnek nevezte az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bc663b-28cb-423b-892d-221a2008826f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ritkán látható jelenséget az erős fagynak köszönhetjük.

","shortLead":"A ritkán látható jelenséget az erős fagynak köszönhetjük.

","id":"20210109_Kulonos_egi_fenyoszlopokat_fotoztak_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bc663b-28cb-423b-892d-221a2008826f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114cfdb-ddb1-4309-9eac-71329d3df12e","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Kulonos_egi_fenyoszlopokat_fotoztak_Fejer_megyeben","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Különös égi fényoszlopokat fotóztak Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő négy emberéletet követelt.","shortLead":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő...","id":"20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d8c18d-1cf1-4240-820d-6122b5d57610","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","timestamp":"2021. január. 09. 17:52","title":"Már négy halottja van a spanyolországi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével is játszik.","shortLead":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével...","id":"20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b4b0e2-7219-4f39-ab3f-9442cbaaa72b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","timestamp":"2021. január. 09. 19:10","title":"Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség beadatni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875b97-b4f8-4ea2-8e34-9d1c0a16d7db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tizenegy, házilag készült pokolgéppel és kézifegyverekkel megpakolt teherautót is találtak az amerikai rendőrök, miután átkutatták a közeli utcákat a washingtoni Capitolium elleni szerdai támadás után.","shortLead":"Egy tizenegy, házilag készült pokolgéppel és kézifegyverekkel megpakolt teherautót is találtak az amerikai rendőrök...","id":"20210109_Pokolgepekkel_teli_teherautot_is_talaltak_a_Capitolium_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6875b97-b4f8-4ea2-8e34-9d1c0a16d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267b0f6e-b72a-4189-a5af-c19bb78707b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Pokolgepekkel_teli_teherautot_is_talaltak_a_Capitolium_kozeleben","timestamp":"2021. január. 09. 14:52","title":"Pokolgépekkel teli teherautót is találtak a Capitolium közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium ostromát bátorító üzenetei miatt. A fiú az általa cenzorként minősített Twitteren közzétett posztban fakadt ki.","shortLead":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium...","id":"20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9feb0f-eb7c-4d3c-bbcd-41de082593b9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","timestamp":"2021. január. 09. 21:00","title":"Az ifjabb Trump dühöng, mert a Twitter letiltotta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál többen, 1325-en haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál...","id":"20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cffaee-6493-40f5-959e-d8f7743fe693","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","timestamp":"2021. január. 09. 07:58","title":"Viselkedjenek úgy, mintha már fertőzöttek lennének – figyelmezteti a briteket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli értékekre is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"Helyenként napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60033e55-48f5-4ba8-bcd7-fbeadf1894ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Hoszallingozas_napsutes_homerseklet_idojaras","timestamp":"2021. január. 10. 15:53","title":"Hószállingózás várható a jövő héten, de azért a nap is kisüthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]