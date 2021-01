Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","shortLead":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","id":"20210111_kohal_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa833c1-e6c9-404d-b110-c6f12e2d8fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kohal_ausztralia","timestamp":"2021. január. 11. 18:03","title":"Íme a világ egyik legveszélyesebb hala, amely úgy néz ki, mint egy algás kődarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5faa41b-d776-431c-b21f-123dab9dc0f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni...","id":"20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5faa41b-d776-431c-b21f-123dab9dc0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e1f7e-819b-4e0d-bace-02b31c338054","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","timestamp":"2021. január. 11. 17:53","title":"Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","shortLead":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","id":"20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83913208-3808-4c14-a22c-3e2a7ddef0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","timestamp":"2021. január. 11. 11:50","title":"Mai értékén egy luxusautót érő középkori aranykincset találtak Újlengyelnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","shortLead":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","id":"20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb2574f-a203-41e4-b8ff-3414e5068a14","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","timestamp":"2021. január. 10. 18:46","title":"Nagyon erős mezőnyben indul az Oscarért Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit a Trump-adminisztrációval megkezdtek.","shortLead":"A külügyminiszter bízik benne, hogy a kormány a demokrata vezetéssel is folytatni tudja azt a munkát, amit...","id":"20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7195277a-64f8-4988-bd38-37b5c7e7a8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_peter_joe_biden_elnokvalasztas_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 11. 09:55","title":"Szijjártó a Bidennek üzengetésről: Én ezt nem értékelném túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cac637-cb3d-423f-b373-0f110be3b5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","timestamp":"2021. január. 11. 15:28","title":"Várkonyi Andrea médiacége Mészáros Lőrinchez is köthető villába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","shortLead":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","id":"20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452f568-6811-4a4f-93d0-a7490f21a616","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","timestamp":"2021. január. 11. 06:44","title":"Zavargások a Capitoliumnál: belföldi terrorizmus miatt indítottak eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen döntés születik a Fideszről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint a német kormánypárt következő pártelnökének is nagy felelőssége lesz abban...","id":"20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f40baf-555e-47c3-8d59-49a1693e3f98","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_weber_cdu_partelnok_epp_fidesz","timestamp":"2021. január. 11. 12:29","title":"Weber a Néppártról: A CDU következő elnökén múlik a Fidesz néppárti jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]