[{"available":true,"c_guid":"604e40e6-5756-447d-b07d-e1688fd8b170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó sofőrje a teherautó rendszámáról akart felvételt készíteni egy korábbi koccanás miatt, amikor megindult felé a kamion.","shortLead":"A személyautó sofőrje a teherautó rendszámáról akart felvételt készíteni egy korábbi koccanás miatt, amikor megindult...","id":"20210113_kamion_veszelyeztetes_xviii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604e40e6-5756-447d-b07d-e1688fd8b170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f172988b-76fa-4735-a66d-0c528b6f2dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_kamion_veszelyeztetes_xviii_kerulet","timestamp":"2021. január. 13. 08:56","title":"Videó: Személyautóra húzta a kormányt egy kamionos a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított Hungexpóban kap helyet idén szeptemberben, ahol azonban félkész épületek és eltelt határidejű ígéretek fogadták az Átlátszó oknyomozó portál helyszínre látogató munkatársát.","shortLead":"A Semjén-féle vadászati kiállítás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is az 55 milliárdból felújított...","id":"20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8425c39-89bc-4c49-a97e-c3bb54d9d7e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210111_vadaszati_kiallitas_hungexpo_keses","timestamp":"2021. január. 11. 14:19","title":"Késve épül a vadászati kiállítás helyszíne, pedig egyre fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","shortLead":"Az Egyesült Államok történelmében a kaliforniai szenátor lesz az első színesbőrű és az első nő az alelnöki poszton.","id":"20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c356c08-fe65-4665-8c7a-b8f141b7e2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d9973b-f496-454d-bb53-ede19b408f80","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kamala_Harris_tul_fehernek_tunik_a_Vogue_cimlapjan_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. január. 11. 10:31","title":"Kamala Harris túl fehérnek tűnik a Vogue címlapján, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","shortLead":"Közel húsz százalékot esett a piac, amely korántsem egyenlő mértékben viselte meg a szereplőket.","id":"20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04bf27c-3643-424d-802b-adfca676b2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ea4db-f015-49a9-b775-44f0503b9aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Igy_kavarta_meg_a_Magyarorszagon_legnepszerubb_autok_listajat_a_tavalyi_ev","timestamp":"2021. január. 11. 12:10","title":"Így kavarta meg nálunk 2020 a legnépszerűbb autók listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","shortLead":"Budapesten már 87 ezer forint átlagban egy négyzetméter építési telek.","id":"20210113_epitesi_telek_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7acd17e-a722-4c01-b4a1-a1b92f1f7191","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210113_epitesi_telek_dragulas","timestamp":"2021. január. 13. 07:40","title":"Rendkívül megdrágultak az építési telkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz a szolgáltatásba.","shortLead":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz...","id":"20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf1775-144c-4acd-a98c-57cf2bf9e52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","timestamp":"2021. január. 12. 10:03","title":"Új funkciókat kap a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]