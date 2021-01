Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","shortLead":"Meg nem mondanánk, hogy egy halat látunk.","id":"20210111_kohal_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7a1489-bd41-414f-a5f5-cb70889b66ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa833c1-e6c9-404d-b110-c6f12e2d8fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kohal_ausztralia","timestamp":"2021. január. 11. 18:03","title":"Íme a világ egyik legveszélyesebb hala, amely úgy néz ki, mint egy algás kődarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","shortLead":"Magyarországra kedden fog befutni az első szállítmány.","id":"20210111_Moderna_vakcina_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1bd12e-e099-43ae-a6a4-de0931b6147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79169bd7-1d66-44da-ba9c-f593765cee24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Moderna_vakcina_szallitas","timestamp":"2021. január. 11. 19:43","title":"Elkezdték szállítani a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","shortLead":"Hamarosan érkezik a német gyártó sportkocsijának hibrid technikával felvértezett új generációja.","id":"20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e704c-dd0a-4ebc-93a0-da49233b0f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9ce9c-1b3e-4f84-af86-a839280d317e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_kemfotokon_az_akar_800_loerore_is_kepes_uj_mercedes_sl","timestamp":"2021. január. 12. 11:21","title":"Kémfotókon az akár 800 lóerőre is képes új Mercedes SL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","shortLead":"Azt ígérik, hogy nem az utcák, hanem az emberek köré építik.","id":"20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f179b49-5f2f-4330-9331-e19774b42e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d324756-3d95-4963-92c0-610275c73ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Egymillios_lakossagu_automentes_varost_epitenek_SzaudArabiaban","timestamp":"2021. január. 12. 18:02","title":"Autók nélküli város épül a világ legnagyobb olajországában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra, a sokakat felháborító hírre, hogy a WhatsApp maradék önállóságát is elveszi a Facebook, kikövetelve a felhasználók adatait.

","shortLead":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra, a sokakat felháborító hírre...","id":"20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819b6049-22e6-4d2f-82a7-0bee27a202e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","timestamp":"2021. január. 13. 09:33","title":"Lecsapta a WhatsApp–Facebook-botrány magas labdáját a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László lemondási terveiről szóló cikkre, és nem meglepő módon azt állítják, szó sem volt ilyen ötletről.","shortLead":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László...","id":"20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7cfeaf-18cc-40ed-b6de-7c7d29cd29ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","timestamp":"2021. január. 12. 14:27","title":"Tagadja a minisztérium, hogy Palkovics László le akart mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk...","id":"20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fd4a58-0c85-4707-aba5-6ecf8b765988","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","timestamp":"2021. január. 12. 12:06","title":"Néhány évtized alatt elhárulna a klímakatasztrófa, ha karbonsemlegesek lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","shortLead":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","id":"20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe0ecb-c7d7-4213-aaa0-a73822546247","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Koronavírusos a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]