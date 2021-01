Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","shortLead":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","id":"20210112_alberletarak_alberlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66004b4-85bc-4d91-8ed7-92efaadf448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210112_alberletarak_alberlet","timestamp":"2021. január. 12. 05:07","title":"Nyártól megint emelkedhetnek az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","shortLead":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","id":"20210111_Meteorit_Norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ea147-2495-44d0-aa1e-f70176a9cb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Meteorit_Norvegia","timestamp":"2021. január. 11. 18:23","title":"Meteorit csapódott be Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint a kormány egyik legerősebb minisztere megelégelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egymás után veszi le a tábláról az embereit, ezért úgy döntött: távozik. A kormányfő ezt nem fogadta el.","shortLead":"A 444.hu szerint a kormány egyik legerősebb minisztere megelégelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egymás után veszi...","id":"20210112_palkovics_laszlo_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5737d-118e-4da2-a593-787ac1129c35","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_palkovics_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2021. január. 12. 07:18","title":"444: Palkovics decemberben le akart mondani, de Orbán nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat okozhat.","shortLead":"Először hasonlították össze a koronavírusos betegek tüdejének immunsejtjeit más vírusokéval: súlyosabb komplikációkat...","id":"20210112_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb370c5-a067-463a-9291-d5095493eba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 21:29","title":"Amerikai tudósok szerint enyhévé kell tenni a covidot, eltűnni ugyanis nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség lefolyása nem súlyosabb.","shortLead":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség...","id":"20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fad72-335d-4cd8-8482-7c8dfe2efb47","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","timestamp":"2021. január. 13. 12:07","title":"Magyarországon is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol a Guinness-rekorder kiállításán járó gyerekek boldogsága. A gyűjteménynek most egy raktárban kell kivárnia a járványhelyzet végét.","shortLead":"Gyerekkori lelki sebek miatt kezdte gyűjteni a plüssmackókat Schmidt Valéria, akit mindenért kárpótol...","id":"20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46752b47-d73e-4cfb-bc59-eebc6ca69554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1013efd3-3685-4f3c-bd47-7d28e89dce06","keywords":null,"link":"/elet/20210113_mackogyujtemeny_koronavirus_schmidt_valeria","timestamp":"2021. január. 13. 11:56","title":"20 ezer plüssmackó alussza téli álmát egy harsányi raktárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel járhatunk a legjobban.","shortLead":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel...","id":"20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f12d35-61ab-4c7e-a152-fbc3eaa79656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"1440 kilométer egy tank gázolajjal, ezt tudja a dízel 7-es BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]