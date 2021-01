Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést célzó csok támogatás is, amit akár egy többgenerációs ingatlan kialakítására is igénybe lehet venni. A maximum 10 millió forintos állami támogatás azonban nem minden esetben elérhető, emiatt az igénylés előtt érdemes alaposan átgondolni, hol van a legjobb helye a támogatásnak. A Bank360.hu szakértői segítenek eligazodni a tetőtér beépítés feltételeivel kapcsolatban.","shortLead":"Számos kedvezménnyel bővült januártól a kormány családtámogatási repertoárja, ezek között szerepel a tetőtér beépítést...","id":"20210118_Tetoter_csok_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2684bd34-f5da-4179-98d8-92385ca81e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Tetoter_csok_bank360","timestamp":"2021. január. 18. 07:31","title":"Tetőtér beépítés csokból: mire érdemes odafigyelni annak, aki belevágna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. Vera Jourová levélben jeleztek a magyar civileknek, hogy vizsgálják az ügyet.","shortLead":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány...","id":"20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc82787-096a-4f7c-8ee4-d400641b43c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","timestamp":"2021. január. 18. 12:08","title":"Az Európai Bizottság vizsgálja a civiltörvény miatt elutasított pécsi alapítvány ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása zajlik.","shortLead":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása...","id":"202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89954e4-e79a-4df0-a06f-eaaf6e6aae13","keywords":null,"link":"/360/202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","timestamp":"2021. január. 17. 08:15","title":"Kisstílű személyes érdekek a felsőoktatás kormányzati einstandja mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","shortLead":"Megduplázódott a szakemberek száma az elmúlt években, igaz, negyedük a pályaelhagyáson is gondolkozik már.","id":"20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566ced22-8666-4691-8c91-a5f2b611ba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3b7e49-198c-4f34-8e5b-e26933a190fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Informatikushiany_digitalis_szakember","timestamp":"2021. január. 18. 18:43","title":"Kritikus méretű lehet az informatikushiány a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","shortLead":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","id":"20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f052b3-83ea-4419-b06c-a74c396a2cea","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","timestamp":"2021. január. 18. 09:00","title":"99 éves kor felett nem lehet online regisztrálni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják a sorozatot. ","shortLead":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják...","id":"202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1791b5d-5d28-4c23-879f-a226ddc6921c","keywords":null,"link":"/360/202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","timestamp":"2021. január. 17. 13:30","title":"Nem fekete-fehér történet: a szereplők bőrszíne miatt került össztűz alá a Netflix sikersorozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]