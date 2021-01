Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney, amelynek nemcsak főszereplője, hanem rendezője is.","shortLead":"Mínusz negyven fokban, jeges szélviharban forgatta a Netflixen látható Éjféli égbolt című sci-fijét George Clooney...","id":"202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb522b-75e1-44bd-9794-5fe4a7d141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45572754-7998-4e95-ba51-61162aa2de36","keywords":null,"link":"/360/202102_film__vilagvege_az_ejfeli_egbolt","timestamp":"2021. január. 18. 15:00","title":"Van rosszabb a világjárványnál, legalábbis George Clooney legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. Vera Jourová levélben jeleztek a magyar civileknek, hogy vizsgálják az ügyet.","shortLead":"A Tempus Közalapítvány az uniós jogot sértő civiltörvényre hivatkozva vonta vissza az Emberség Erejével Alapítvány...","id":"20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc82787-096a-4f7c-8ee4-d400641b43c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vera_jourova_emberseg_erejevel_alapitvany_tempus","timestamp":"2021. január. 18. 12:08","title":"Az Európai Bizottság vizsgálja a civiltörvény miatt elutasított pécsi alapítvány ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják a sorozatot. ","shortLead":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják...","id":"202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1791b5d-5d28-4c23-879f-a226ddc6921c","keywords":null,"link":"/360/202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","timestamp":"2021. január. 17. 13:30","title":"Nem fekete-fehér történet: a szereplők bőrszíne miatt került össztűz alá a Netflix sikersorozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát egy különleges fájl megnyitása idézheti elő, ha pedig megtörténik, sok állomány elérhetetlenné válhat a merevlemezen. A Microsoft jelezte: egyszer, valamikor, de azért biztosan érkezik a javítás.","shortLead":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát...","id":"20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddceed5-dc1e-4dc1-a94a-3a15772cf50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","timestamp":"2021. január. 18. 09:03","title":"A Microsoft végre rászánta magát, hogy kijavítsa a Windows 10 talán legbizarrabb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő elnök nyerte a csütörtökön tartott elnökválasztást Ugandában. Legfőbb kihívója, a volt énekes Bobi Wine csalással vádolta Musevenit.","shortLead":"Erőszaktól és gyilkosságoktól sem mentes kampány után a hivatalos eredmények alapján Yoweri Museveni hivatalban lévő...","id":"20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c7ee4-5900-47a0-ad9c-12bd500b2ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Csalassal_es_megfelemlitessel_nyert_a_35_eve_hivatalban_levo_elnok_Ugandaban","timestamp":"2021. január. 16. 18:28","title":"Csalással és megfélemlítéssel nyert a 35 éve hivatalban lévő elnök Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","shortLead":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","id":"20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622cfe9c-87d3-4bf1-84bd-e51c5195eba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 17. 18:10","title":"Fekete-Győr kihívta egy szigetkörre Németh Szilárdot és Budai Gyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásában.","shortLead":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget...","id":"20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22371aba-b07d-46f4-a425-6b669fef155b","keywords":null,"link":"/360/20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","timestamp":"2021. január. 18. 09:15","title":"The Times: Bidennek nem lesz ideje Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","shortLead":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","id":"20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10808fe4-8f25-4fdc-9ed2-e902cd2559e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 11:50","title":"Elkezdték a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]