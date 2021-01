Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","shortLead":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","id":"20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2f21d-c245-4523-bac1-a39d91098878","keywords":null,"link":"/elet/20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","timestamp":"2021. január. 17. 18:35","title":"Meghalt a gyilkosságért elítélt zeneipari nagyágyú, Phil Spector","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104ffc1-4a7c-4811-a5ae-60e9971856fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrasev Nadja Szimbiózis című filmje egy megcsalt nőről szól, aki apró tárgyakat gyűjt azoktól a nőktől, akikkel a férje megcsalja.","shortLead":"Andrasev Nadja Szimbiózis című filmje egy megcsalt nőről szól, aki apró tárgyakat gyűjt azoktól a nőktől, akikkel...","id":"20210117_Ingyen_megnezheto_egy_Oscarjelolesre_eselyes_magyar_kisfilm_andrasev_nadja_szimbiozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9104ffc1-4a7c-4811-a5ae-60e9971856fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85772cff-8fb2-49a9-a56f-bc7efc5ff102","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Ingyen_megnezheto_egy_Oscarjelolesre_eselyes_magyar_kisfilm_andrasev_nadja_szimbiozis","timestamp":"2021. január. 17. 15:39","title":"Ingyen megnézhető egy Oscar-jelölésre esélyes magyar kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint valószínűleg az összes oltóanyag ugyanazt tudja.","shortLead":"A virológus szerint valószínűleg az összes oltóanyag ugyanazt tudja.","id":"20210118_Szlavik_janos_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049ce8c8-7ddb-4a38-a3f6-bdc7f170fc87","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Szlavik_janos_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 07:56","title":"Szlávik: Felesleges különbséget tenni a vakcinák között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának biztonságosságát a súlyos alapbetegségben szenvedő idősek esetében, mert legújabb becslésük szerint a korábban véltnél több ilyen beteg halhatott meg azután, hogy megkapta az oltást - írja a Bloomberg.","shortLead":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának...","id":"20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03dfa1-d401-4683-8152-ccdb26d4fb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","timestamp":"2021. január. 17. 13:18","title":"Norvégiában vizsgálják, biztonságos-e a Pfizer vakcinája az idős, súlyos beteg emberek esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","shortLead":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","id":"20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bee759-dabe-4236-afbc-308a26379d99","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","timestamp":"2021. január. 17. 20:24","title":"Már el is fogták a budapesti villamosmegállóban késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen nyert a csapat.","shortLead":"Fölényesen nyert a csapat.","id":"20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77f89f-2a5e-4bbb-9844-58d50102de32","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2021. január. 17. 21:58","title":"Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","shortLead":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","id":"20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb4804-39ab-4cb6-bcad-fe450bca3f95","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2021. január. 17. 15:55","title":"Jön a felmelegedés, jövő héten akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]