[{"available":true,"c_guid":"eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","shortLead":"Mesut Özil csapattársa lesz a magyar válogatott balhátvédje a Fenerbahçéban.

","id":"20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedacb32-c2d7-4887-8631-57444046255a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed5b1b-6400-442a-bcc9-d4159313950a","keywords":null,"link":"/sport/20210118_torokorszag_fenerbahce_szalai_attila","timestamp":"2021. január. 18. 10:13","title":"Török sztárcsapathoz igazol Szalai Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa szerint a Galaxy S21 5G és a Galaxy S20 5G felépítése között szinte alig van különbség, vagyis a belső elrendezésen nem sokat változtatott a Samsung.","shortLead":"A PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa szerint a Galaxy S21 5G és a Galaxy S20 5G felépítése között szinte alig van...","id":"20210118_samsung_galaxy_s21_5g_teardown_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c99118-5e4e-4c77-bcc9-d0a6e2e12fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_samsung_galaxy_s21_5g_teardown_video","timestamp":"2021. január. 18. 19:03","title":"Videó: Már szét is szedték a Samsung Galaxy S21-et, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni intézkedéseket, és felszólítja az egyetem új vezetését, hogy adják át a tiltakozóknak Ódry mellszobrát az épületből.","shortLead":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni...","id":"20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f70e3be-5147-40c8-98bd-43af1f51245f","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","timestamp":"2021. január. 18. 16:40","title":"Felszólalt az SZFE új urai ellen az Ódry Színpad névadójának örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","shortLead":"Moszkvában 140 ezer, Szentpéterváron 18 500 embert oltottak be.","id":"20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10808fe4-8f25-4fdc-9ed2-e902cd2559e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_oroszorszag_tomeges_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 11:50","title":"Elkezdték a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere.","shortLead":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple...","id":"20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1f7b-aa33-4c3b-bcbe-db2c287b0e7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","timestamp":"2021. január. 17. 20:00","title":"Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d3ae0-90b7-44e5-8e9b-1f90bdf7a883","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leköszönő elnök a legfeszültebb választások után is fogadta az érkező elnököt. Ez most elmarad.","shortLead":"A leköszönő elnök a legfeszültebb választások után is fogadta az érkező elnököt. Ez most elmarad.","id":"20210119_Trumpek_udvariatlansagara_nem_nagyon_volt_meg_pelda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d3ae0-90b7-44e5-8e9b-1f90bdf7a883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0025f18-ecbe-47bf-a70a-a90b3815b04f","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Trumpek_udvariatlansagara_nem_nagyon_volt_meg_pelda","timestamp":"2021. január. 19. 11:04","title":"Trumpék udvariatlanságára nem nagyon volt még példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]