Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","shortLead":"A hangyásztól a jegesmedvéig, a szurikátától az oroszlánig mindenki boldog karácsonyt kíván.","id":"20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28516992-22ae-4c4f-9bc2-2af127ad07f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1a8281-a397-4bfe-b253-0db2f5bb6f5e","keywords":null,"link":"/elet/20201223_fovarosi_allatkert_karacsony","timestamp":"2020. december. 23. 13:18","title":"Videó: Ledobta a karácsonyi cukiságbombát a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201222_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32afb0f6-fbd9-4b5f-885e-cc07e153d9fd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Radar360","timestamp":"2020. december. 22. 08:00","title":"Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük a veszélyes hulladékot. ","shortLead":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük...","id":"20201222_hasznalt_etolaj_leadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d7e91-adfc-4751-b472-99e2d415da21","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_etolaj_leadas","timestamp":"2020. december. 22. 11:54","title":"Egyre több helyen adhatjuk le a használt étolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb445e34-a534-48a0-a4d4-d39bb2e8cfb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma 1300 alatt maradt.\r

","shortLead":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma 1300 alatt maradt.\r

","id":"20201222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb445e34-a534-48a0-a4d4-d39bb2e8cfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f3fbd-d4b9-4932-86c6-6bba885fcd54","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 22. 09:15","title":"Újabb 180 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban fejlesztettek ki – állapítja meg a Der Spiegel összeállítása.","shortLead":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban...","id":"20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da662ff0-7144-48a4-9baf-e39b179824cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","timestamp":"2020. december. 23. 18:08","title":"Hiány lehet a Covid–19-vakcinából Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután az adóhatóság nemrég hatmilliárdos vagyont, luxusingatlanokat, rengeteg pénzt, tízkilónyi aranyat, de még egy cementfeldolgozó üzemet is zárolt. A hatóságok egy aranykirályként emlegetett érdi vállalkozóra is lecsaptak, miután a társaságot közel egy éven át figyelték, telefonjaikat lehallgatták. A nem mindennapi bűnügy apropóján egy meglehetősen zárt világ szürke zónájában merültünk el.","shortLead":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután...","id":"20201221_Az_aranykiraly_bukasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffdea13-420a-4c3e-a3c4-3a5c0be54069","keywords":null,"link":"/360/20201221_Az_aranykiraly_bukasa","timestamp":"2020. december. 22. 11:15","title":"Guy Ritchie-filmbe illő kalamajkához vezetett az érdi aranykirály elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olajszennyezés helyszínét korábban 400 ezer kilogramm veszélyes hulladéktól tisztították meg a szakemberek.","shortLead":"Az olajszennyezés helyszínét korábban 400 ezer kilogramm veszélyes hulladéktól tisztították meg a szakemberek.","id":"20201222_nyomravezetoi_dj_olajszennyezes_rackeve_duna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b84defa-7df2-488d-96ec-f6e09c4d9a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_nyomravezetoi_dj_olajszennyezes_rackeve_duna","timestamp":"2020. december. 22. 09:12","title":"Kétmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a ráckevei olajszennyezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","shortLead":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","id":"20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c918ba-656d-485d-9b37-8eb452e97750","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","timestamp":"2020. december. 23. 10:33","title":"Zseniális új rejtvényjátékot csinált a New York Times, ezt ön is ki akarja próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]