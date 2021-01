Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: beszerzés, vastaps, rémhír, közszereplő, önkény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3164d-e5da-4c52-89c3-28a7188f05c1","keywords":null,"link":"/360/20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. január. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos elmondja, beoltatná-e magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","shortLead":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","id":"20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0cd29-15d9-48bd-84c3-7526a0e1fb22","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 20:21","title":"Lengyelországban március végéig több mint 3 millió embert oltanak be koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti kormányhivatal 10 millió forintos bírságot szabott ki a Wizz Airre annak ügyfélszolgálati panaszkezelési hiányosságai miatt.","shortLead":"A budapesti kormányhivatal 10 millió forintos bírságot szabott ki a Wizz Airre annak ügyfélszolgálati panaszkezelési...","id":"20210123_10_milliora_buntettek_a_Wizz_Airt_az_ugyfelszolgalata_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5d2d83-c0be-48ff-9530-8b3cd65c354c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_10_milliora_buntettek_a_Wizz_Airt_az_ugyfelszolgalata_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 17:48","title":"10 millióra büntették a Wizz Airt az ügyfélszolgálata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Me Too kampány egyik legismertebb arcaként ismert olasz színésznő szerint Rob Cohen partidrogot kevert az italába. Az amerikai rendező mindent tagad. ","shortLead":"A Me Too kampány egyik legismertebb arcaként ismert olasz színésznő szerint Rob Cohen partidrogot kevert az italába...","id":"20210123_szexualis_zaklatas_Asia_Argento_Rob_Cohen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d94ad3e-6d5c-4e08-ae6b-a27a3a58afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685259a0-89bf-4dc7-b370-d9c858efe5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_szexualis_zaklatas_Asia_Argento_Rob_Cohen","timestamp":"2021. január. 23. 15:11","title":"A Halálos iramban rendezőjét is szexuális zaklatással vádolta meg Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási kampányban nem szeretne olyan letiltásokkal szembesülni, mint a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Az uniós szabályozást megelőzve készül megregulázni a közösségi médiumokat a magyar kormány, mert a választási...","id":"202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc76bee-fe31-4b2b-9598-f3e324b4399b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cee08-7920-4669-83cc-fe11b8cac5c3","keywords":null,"link":"/360/202103__varga_judit_akcioban__techcegek__trumphatas__megosztas","timestamp":"2021. január. 25. 11:00","title":"Összeesküvés-elméletre építi digitális szabadságharcát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]