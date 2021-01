Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","shortLead":"A tartalékos magyar csapat nyolc góllal kapott ki az Eb-címvédőtől az egyiptomi torna középdöntőjében.\r

","id":"20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cfc256-cd35-4374-98c0-9c765fd2bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54144cb-e84c-4dcb-825d-a9d616ebc754","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_magyarorszag_spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 25. 17:58","title":"Kézilabda-vb: sima vereség a spanyoloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó orosz intézet szerint akárkinek nem lehet beadni a vakcinát.","id":"20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d7800-d226-4694-94cd-0326283ab134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_koroanvirus_elleni_vedooltas_vakcina_szputynik_v_orosz_vakcina_gamaleja_intezet","timestamp":"2021. január. 25. 15:03","title":"Az orosz vakcinafejlesztő szerint még nem mérték fel teljesen a Szputnyik V hatását a krónikus betegségben szenvedőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","shortLead":"Szputnyik V gyártója szerint nem mérték fel maradéktalanul az oltóanyag daganatos betegekre gyakorolt hatását.","id":"20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c05cca8-f7a2-42bb-8ac7-6f99285ccc39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_Koronavirus_kronikus_betegseg_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 19:49","title":"Több krónikus betegségnél kockázatos lehet az orosz vakcina beadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt.","shortLead":"A listán többek között azok a szakemberek szerepelnek, akik októberben kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák...","id":"20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007a156d-0c1f-4a42-903f-42b4bc0f7b6b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Fuggetlen_operator_szervezet_Magyar_Filmoperatorok_Egyesulete","timestamp":"2021. január. 25. 10:18","title":"Új, politikailag független szervezetet alapított 42 magyar operatőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c21cb97-837a-45d3-9b7b-8b0ee5f73c99","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkoló eredményekkel zárult egy amerikai vizsgálat.","shortLead":"Sokkoló eredményekkel zárult egy amerikai vizsgálat.","id":"20210126_Nem_szabad_aggodni_a_mozgashiany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c21cb97-837a-45d3-9b7b-8b0ee5f73c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1eab90-1ebf-437f-aa42-4d89e8fd71bf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210126_Nem_szabad_aggodni_a_mozgashiany_miatt","timestamp":"2021. január. 26. 07:30","title":"Nem szabad aggódni a mozgáshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?","shortLead":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly...","id":"20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1e805-da0a-4b75-89de-716195c86aa1","keywords":null,"link":"/kultura/20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","timestamp":"2021. január. 24. 18:00","title":"Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40dc2c4-c76b-4ce5-bf28-39568fa3321b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Globálisan már nincs fölényben a német márka, a Toyota viszi a prímet.","shortLead":"Globálisan már nincs fölényben a német márka, a Toyota viszi a prímet.","id":"20210125_Tavaly_is_BMWs_orszag_voltunk_legalabbis_az_internetes_keresesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40dc2c4-c76b-4ce5-bf28-39568fa3321b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5704ca44-a21a-407e-a97e-aca014c23689","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Tavaly_is_BMWs_orszag_voltunk_legalabbis_az_internetes_keresesekben","timestamp":"2021. január. 25. 14:17","title":"Tavaly is BMW-s ország voltunk, legalábbis az internetes keresésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]