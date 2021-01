Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Biden kényes témákról beszélt Putyinnal, besegít a Sanofi a Pfizernek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17530be6-8428-4afb-b5c9-59fcbfba69b6","keywords":null,"link":"/360/20210127_Radar360_Merfoldko_az_europai_zoldenergiatermelesben","timestamp":"2021. január. 27. 07:52","title":"Radar360: Mérföldkő az európai zöldenergia-termelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Siófokon kötött ki végül Tényi István feljelentése.","shortLead":"Siófokon kötött ki végül Tényi István feljelentése.","id":"20210126_szajer_kabitoszer_birtoklas_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10edf7-6756-4523-84d5-47f65fce7b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_szajer_kabitoszer_birtoklas_feljelentes","timestamp":"2021. január. 26. 14:43","title":"Visszadobták a Szájer József kábítószer-birtoklásáról szóló feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","shortLead":"Giuseppe Conte csak akkor alakíthat harmadszor is kormányt, ha elegendő többséggel rendelkezik a parlamentben.","id":"20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b370c8-8646-4d53-b2c6-2278aed7ba48","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Giuseppe_Conte_lemondas","timestamp":"2021. január. 26. 15:29","title":"Benyújtotta lemondását az olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul megnövelt kijelzővel.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul...","id":"20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c570cbd3-118b-49f3-b42d-bb7b91022092","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","timestamp":"2021. január. 27. 10:33","title":"Nagyobb kijelzővel érkezhet az idei olcsó iPhone, az iPhone SE Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","shortLead":"Abban a körzetben indul Szabó Szabolcs, ahol Németh Szilárdot már kétszer megverte az országgyűlési választásokon.","id":"20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0dfb2-03ef-4d5d-91b7-11aae796b6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Szabo_Szabolcs_Momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 26. 13:10","title":"Szabó Szabolcs a Momentum színeiben indul az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos hibajavításon túl veszélyesnek tűnő biztonsági réseket is megszüntet a készülékeken.","shortLead":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos...","id":"20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7493-7c0a-4b12-99a4-c38be1f2afa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Most tényleg nem érdemes halogatnia, frissítse mielőbb az iPhone-ját, iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük, nemcsak a vakcina ügyében, hanem általában is gyorsult a jogalkotás az EU-ban az utóbbi időben.","shortLead":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük...","id":"202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebe3a01-8cf7-4d59-bdc4-27cb3d79cebf","keywords":null,"link":"/360/202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Az Európai Unió a járványban megmutatta, hogy ha kell, tud gyorsan dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból rossz év volt 2020, de szerencsére történtek jó dolgok is. Ilyen például, hogy Európa az elmúlt egy évben több energiát termelt megújuló forrásból, mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből.","shortLead":"Sok szempontból rossz év volt 2020, de szerencsére történtek jó dolgok is. Ilyen például, hogy Európa az elmúlt...","id":"20210126_europa_fosszilis_tuzeloanyag_zoldenergia_kornyezetveldelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38d6392-acae-4887-b3c0-e55a45a88c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ee435a-d277-4186-a056-79150c26e256","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_europa_fosszilis_tuzeloanyag_zoldenergia_kornyezetveldelem","timestamp":"2021. január. 26. 16:12","title":"Tavaly több áramot termeltek megújuló forrásból Európában, mint fosszilis tüzelőanyagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]