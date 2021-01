Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira szedte. Talált néhány érdekességet.","shortLead":"Zack Nelson arra volt kíváncsi, mit rejt a Samsung idei csúcsmobiljának, a Galaxy S21 Ultrának belseje, ezért atomjaira...","id":"20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e634d4-baa7-49e6-aa80-f784433933b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8cec1d-7938-4eff-9448-d4c22c93bf99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_samsung_galaxy_s21_ultra_telefon_teardown_video_jerryrigeverything","timestamp":"2021. január. 29. 19:03","title":"Szétszedték a Samsung Galaxy S21 Ultrát, ezt rejti a belseje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"","category":"itthon","description":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló felújítás során.","shortLead":"A BKK rövid videót készített, amin a Lánchíd egyik oroszlánjával mondatják el, mi történik majd a tavasszal induló...","id":"20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d9b428-6252-4c8c-8e0d-baf98894082c","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_lanchid_oroszlan_felujitas","timestamp":"2021. január. 30. 12:32","title":"Lánchíd oroszlánja: Bömbölök örömömben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3073e-9ada-478c-9035-928edfdf56a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1370 új fertőzöttet találtak.\r

\r

","shortLead":"1370 új fertőzöttet találtak.\r

\r

","id":"20210130_koronavirus_napi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3073e-9ada-478c-9035-928edfdf56a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6229be-af6a-443a-a0f4-e9283c15cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_koronavirus_napi_adatok","timestamp":"2021. január. 30. 09:59","title":"Szombatra virradóra 89 ember halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját találták meg a kutatók a dél-izraeli Timna-völgyben.","shortLead":"Korábban a nemességet, a papságot és a királyokat illette az a fajta bíborszín viselet, aminek most egy darabkáját...","id":"20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f740406-2673-4f7b-bb4a-7dd936ba34c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ff94d1-8ef1-4c9a-922a-81ec13df667e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_kiralybibor_szin_textil_nemesseg_papsag","timestamp":"2021. január. 29. 20:03","title":"3000 éves textilt találtak Izraelben, a színe miatt igazán különleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brit lap értesülései szerint az egyenes kieséses szakaszban kis létszámban, de engedélyeznék, hogy a szurkolók „idegenbe” is elutazhassanak.","shortLead":"A brit lap értesülései szerint az egyenes kieséses szakaszban kis létszámban, de engedélyeznék, hogy a szurkolók...","id":"20210129_Labdarugas_Europa_bajnoksag_csoportmerkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dadac2-ed36-404b-9903-e59cdc80b8a9","keywords":null,"link":"/sport/20210129_Labdarugas_Europa_bajnoksag_csoportmerkozes","timestamp":"2021. január. 29. 17:58","title":"The Times: Csak hazai nézők lehetnek a foci-Eb csoportmérkőzésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","shortLead":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","id":"20210131_hatos_lotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3356c4-10f9-4411-9f71-3fc4441684af","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hatos_lotto","timestamp":"2021. január. 31. 17:07","title":"Kihúzták a hatos lottó számait, de nincs telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén található Afrínban - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Legalább hat ember, köztük három gyermek halt meg egy pokolgépes merényletben szombaton a Szíria északi részén...","id":"20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ab26c5-b770-4225-850c-b42a80037cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf913ae9-9494-448d-954b-080675ccf21c","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Merenylet_Sziriaban_tobben_eletuket_vesztettek","timestamp":"2021. január. 30. 20:32","title":"Merénylet Szíriában: többen életüket vesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]