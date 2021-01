Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Villamosok, autók, gyalogosok és kerékpárosok használhatják majd a rákosrendezői felüljárót. A Városliget autómentesítésének elemeként tervezett építmény nemcsak Zugló és Angyalföld között teremt új kapcsolatot, de lendületet adhat a mellette lévő rozsdaövezet fejlődésének is. Megépítésétől mégis tartanak az érintett városrészek, szeretnék elkerülni, hogy a Ligetből kizárt autók az ő lakóövezeteiken keresztül keressenek menekülőutakat. A Városliget autómentesítése - Lassan véget ér az időutazás a rákosrendezői dzsumbujban (2021. január. 30.) Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli Magyarország kirándulóhelyeit feltérképező csapatunk most ezzel próbálkozott. Elautóztak tehát a Bakonyba, aztán irány az erdő és a hegytető. A klasszikus sízésnél könnyebben elérhető, de igencsak fárasztó élményben volt részük. Mondjuk, egy gyors főzés a csúcson azért jót tett nekik. Hazai pálya: Azért megvan a hangulata annak, amikor az ember a szűz havat roppantja be! (2021. január. 29.)

Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. Ha egy Ford Transit lehet túlzó, akkor ez a tuningolt változat mindenképp az (2021. január. 29.)

A YouTube Klip néven új funkciót vezetett be a platformon – egyelőre csak néhány csatornán, tesztelési szándékkal. Ha bejön, minden csatornán elérhetővé válik a Twitch-en régóta létező megoldás. Lemásolta a YouTube a Twitch egyik legjobb funkcióját, már készíthetjük a klipeket (2021. január. 29.)

A toxikológus a jelenlegi körülmények között nem oltatná be magát a kínai vakcinával – hangzott el az ATV Civil a pályán című műsorában.

\r

Zacher: nagyon keveset tudni a kínai vakcináról (2021. január. 30.)

Jók a pörgős és ritmusos rock, dance, hiphop vagy R&B számok az edzés- vagy versenyhangulat megteremtéséhez, de a sportolóknak érdemes lenne olykor klasszikus zenét is hallgatniuk fizikai erőkifejtés közben. Kardió Mozartra: sokat dobhat az edzésen, ha közben klasszikus zene szól (2021. január. 30.)

A legsúlyosabb tünetek megelőzésében 85 százalékos védettséget nyújt az oltóanyag a cég közlése szerint. A Johnson & Johnson azt állítja, 66 százalékos a vakcinája hatékonysága (2021. január. 29.)

Az Európai Unió tovább szigorítaná a jogszabályokat, hogy még véletlenül se lehessen összekeverni a tejtermékeket és azok vegán alternatíváit. Szigorítaná az EU, hogy mi kerülhet egy vegán termék csomagolására (2021. január. 29.)