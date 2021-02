Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ennél hűvösebbet csak nagyon kevesen szeretik.","shortLead":"Az ennél hűvösebbet csak nagyon kevesen szeretik.","id":"20210131_alvas_homerseklet_magyarok_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d13d105-3d40-4775-9a67-99890b17d744","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_alvas_homerseklet_magyarok_felmeres","timestamp":"2021. január. 31. 14:41","title":"A magyarok többsége 20 fokos szobában alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány illusztris politikai szereplő január 31-én éjfélig leadott vagyonnyilatkozata a pontos képet mutatja arról, miként is élnek az érintettek, ettől azonban ezek a dokumentumok évről évre pontosan megérkeznek. Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány illusztris politikai szereplő január 31-én éjfélig leadott vagyonnyilatkozata a pontos képet mutatja arról, miként is élnek az érintettek, ettől azonban ezek a dokumentumok évről évre pontosan megérkeznek. Most is. Mi minden esetre ismét nekiálltunk megnézni, mit mondanak ők magukról, illetve anyagi helyzetükről. Aztán – amennyire lehet – utána járunk annak is, mennyire lehettek őszinték. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9b0d9a-34e2-418a-8c2e-2191135c640e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az embert bármennyire alakítja, nem determinálja a múltja. Vélemény.","shortLead":"Az embert bármennyire alakítja, nem determinálja a múltja. Vélemény. Az amerikai események megmutatták, hogy milyen az, amikor az elit többsége hajlandó együttműködni az autoriter vezetőkkel. Vélemény.

","shortLead":"Néhány száz ember gyűlt össze a demonstráción.\r

","id":"20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985797c-eebd-410c-a808-2c43ca7c5dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hosok_tere_tuntetes_tomeges_uzletnyitas_rendorseg_igazoltatas","timestamp":"2021. január. 31. 12:40","title":"Rendőrök vetettek véget az üzletnyitásért tartott tüntetésnek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva szólít tüntetésre Vlagyimir Putyin legnagyobb kritikusa. A bejegyzések tízezres tömegekhez jutnak el.","shortLead":"Az orosz állami vezetés nehezen tűri, hogy a nyilvánosság még ellenőrizetlen részét, a közösségi médiát használva...","id":"20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaaba8d-5212-4b48-8a7f-d20a93e6d35c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_oroszorszag_kozossegi_media_tuntetes_facebook_twitter_tiktok_vlagyimir_putyin_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. február. 01. 08:03","title":"Putyinék bosszúja: az orosz tüntetések miatt támadják a Facebookot és a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]