Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","shortLead":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","id":"20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b623c124-e1a5-4ff0-b183-b15edde5534d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","timestamp":"2021. február. 04. 11:18","title":"Vádat emeltek egy nő ellen a capitoliumi zavargások miatt, de ő még elmenne Mexikóba vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","shortLead":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","id":"20210203_proud_boys_terror_kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ba6bf-60b6-4af4-9036-7441da1e07ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_proud_boys_terror_kanada","timestamp":"2021. február. 03. 20:35","title":"Terrorszervezetté nyilvánították Kanadában a Trump-párti Proud Boyst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920129da-4481-4fef-b24c-f7a9bfbfbe64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta külsőt kaphatnak a jövőben a Xiaomi telefonjai – legalábbis erről árulkodik az a koncepcióvideó, amit a kínai vállalat tett közzé. Ezek szerint a cég egy olyan mobilt álmodott meg, amelynek kijelzőjét nemcsak a két hosszanti, hanem a két rövidebb oldalon is lekerekítenék.","shortLead":"Újfajta külsőt kaphatnak a jövőben a Xiaomi telefonjai – legalábbis erről árulkodik az a koncepcióvideó, amit a kínai...","id":"20210205_xiaomi_waterfall_kijelzp_telefon_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920129da-4481-4fef-b24c-f7a9bfbfbe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c02f7b-5f0b-4c5e-841c-cfb3d4fc333f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_xiaomi_waterfall_kijelzp_telefon_koncepciovideo","timestamp":"2021. február. 05. 09:33","title":"Videón a Xiaomi új dizájnja: mindenhol lekerekítené a telefon kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brit állampolgárok csak kivételes esetben utazhatnak be az országba.\r

","shortLead":"Brit állampolgárok csak kivételes esetben utazhatnak be az országba.\r

","id":"20210203_Ausztria_ingazok_virusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fb3e4-9219-48bd-99da-8cd598718b55","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Ausztria_ingazok_virusteszt","timestamp":"2021. február. 03. 19:14","title":"Ausztria az ingázóknak is kötelezővé teszi a vírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni kell.","shortLead":"A főorvos szerint előfordulhat, hogy a koronavírus új mutációi miatt a magyar oltóanyag összetételén is változtatni...","id":"20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a70f86c-3ce5-4058-82c2-c61efc748f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Szlavik_Janos_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Szlávik: Nem lehet mást tenni, mint fenntartani a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7517b949-9555-4602-b011-342505109172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is kibírják.","shortLead":"Az orosz állam által pénzelt Rostec már javában fejleszti azokat a ruhákat, amelyek egy nagyobb fegyver lövéseit is...","id":"20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7517b949-9555-4602-b011-342505109172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a56d9-5ee2-4fc7-a8ae-ea2d6dc6da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_orosz_hadsereg_katonasag_kaliber_golyoallo_rostec","timestamp":"2021. február. 03. 12:45","title":"Az orosz katonák új ruháin egy nagyobb lövedék sem üt majd lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]