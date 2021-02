Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","shortLead":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","id":"20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c7484-a679-473b-b7d3-5794225bf818","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 06:50","title":"Elhunyt Tótkomlós korábbi alpolgármestere, akit Orbán Viktor böllérjeként is ismertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP azt sem érti, miért van szükség nemzeti konzultációra.","shortLead":"Az MSZP azt sem érti, miért van szükség nemzeti konzultációra.","id":"20210205_mszp_egyetem_koltsegterites_tandij_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d55207-d907-47c1-9768-1e59a944dda8","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_mszp_egyetem_koltsegterites_tandij_jarvany","timestamp":"2021. február. 05. 16:02","title":"Az MSZP azt javasolja, hogy az egyetemisták csak a tandíjuk felét fizessék a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb részleteket árultak el a HVG-nek. ","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb...","id":"202105_mol_boltokban_gondolkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778b60f-ad8b-4257-a2bd-d684a1a3b729","keywords":null,"link":"/360/202105_mol_boltokban_gondolkozik","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Tovább mozgolódna az élelmiszerpiacon a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","shortLead":"Negatív tesztet sem kérnek a magyaroktól a határon.","id":"20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab295094-8fce-4aed-adb4-cd2e0b2f6335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18e8fa-3177-4823-928c-052fde7e2dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_szerbia_magyarorszag_karanten_teszt","timestamp":"2021. február. 04. 15:21","title":"Már nem kell karanténba vonulni, ha Szerbiába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek az eladások.","shortLead":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek...","id":"20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6513968-5519-4800-a765-40d72b1450c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","timestamp":"2021. február. 03. 19:03","title":"Kilőhet a mobilgyártók forgalma 2021-ben, kapkodják majd a vásárlók az 5G-s telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360 szakértője.","shortLead":"A tízmillió forintos kölcsön akár a hitelmoratórium meghosszabbítására is alkalmas lehet – emeli ki a Bank360...","id":"20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac2ca9-8df0-4df5-a227-519c4ed04ad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_egyeni_vallalkozokat_segitheti_a_most_bejelentett_ingyenhitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:11","title":"Az egyéni vállalkozókat segítheti az Orbán által bejelentett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]