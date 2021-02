Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","shortLead":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","id":"20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33b6ad-5cca-45d9-be6f-abc7b06454e0","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","timestamp":"2021. február. 05. 15:55","title":"Átharapta gondozója torkát egy ukrán tigris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez biztosítanak kiváló díszletet majd a februári nemzeti konzultáció eredményei.","shortLead":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez...","id":"20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc38fa-f0c6-4de6-9d70-7a2082792579","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 15:50","title":"A konzultáció csak arra jó, hogy azt higgyük, mi döntöttünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt a Microsoft Windows divíziójának elnöke, és mint ilyen, a Windows, az Explorer és az online szolgáltatások fejlesztéséért felelős szakember.","shortLead":"Szokatlan formában kívánja megosztani redmondi karrierjének történetét Steven Sinofsky, aki több éven keresztül volt...","id":"20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d616cae1-030f-483d-81d8-00020f7edf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01162a9-bfcb-44b5-9c17-5eecdf9df063","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_steven_sinofsky_visszaemlekezesei_online_platformon_blog_substack","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Kitálal az egykori Windows-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","shortLead":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","id":"20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7c516-66c2-4431-b142-ddac22f01f63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 05. 16:07","title":"A német közegészségügy szerint veszélyesebbé vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6219449b-194e-4ca2-aa1d-25fec34017bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendégek eljuttatták azt a borravalót a kocsmának, amit amúgy is otthagytak volna, de a lezárás miatt ezt nem tehették meg.","shortLead":"A vendégek eljuttatták azt a borravalót a kocsmának, amit amúgy is otthagytak volna, de a lezárás miatt ezt nem...","id":"20210205_kifli_es_kocsma_torzsvendeg_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6219449b-194e-4ca2-aa1d-25fec34017bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db1a24f-9036-479b-a581-50438a2f0a93","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_kifli_es_kocsma_torzsvendeg_mentes","timestamp":"2021. február. 05. 20:56","title":"Összefogtak a törzsvendégek, megmentik a kedvenc hűvösvölgyi kocsmájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program alkalmazása most még hasznosabb funkcióval bővült.","shortLead":"Sokan vannak, akik ismerik a Speedtest szolgáltatását, amellyel a hálózati sebesség ellenőrizhető. A program...","id":"20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e4eadbe-259e-4860-beaf-fe5937313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c38ed-0ea4-4e4c-bbd3-46334cc88829","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_speedtest_mobilnet_lefedettseg","timestamp":"2021. február. 05. 21:11","title":"És önnél milyen a vétel? Már a mobilnet-lefedettség is ellenőrizhető ezzel az alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","shortLead":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","id":"20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dee6b2f-17df-4d12-ae10-5281efe3cf00","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","timestamp":"2021. február. 07. 09:22","title":"Meghosszabbította a kormány a távmunka veszélyhelyzeti szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]