[{"available":true,"c_guid":"a0beab0f-0549-4193-bde5-fc7fbf4f2196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kevés a vakcina az országban, csak kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása.","shortLead":"Még mindig kevés a vakcina az országban, csak kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása.","id":"20210208_operativ_torzs_koronavirus_orosz_vakcina_ausztria_oltasi_terv_astrazeneca_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0beab0f-0549-4193-bde5-fc7fbf4f2196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f5776-5142-41c1-89b7-d453e5752de6","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_operativ_torzs_koronavirus_orosz_vakcina_ausztria_oltasi_terv_astrazeneca_szputnyik_v","timestamp":"2021. február. 08. 13:43","title":"Operatív törzs: új beutazási szabályok Ausztria felé, az orosz oltóanyag biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","shortLead":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","id":"20210207_dron_kamionosok_elozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436eb09-5d9f-43b2-bba8-f652514c49ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_dron_kamionosok_elozes","timestamp":"2021. február. 07. 20:36","title":"Már drónokat használnak a kamionosok büntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","shortLead":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","id":"20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c829c-5660-4158-bb9d-8277864f9a8d","keywords":null,"link":"/elet/20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","timestamp":"2021. február. 07. 15:53","title":"Jennifer Lawrence szeme megsérült az új filmje forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos produkciójukat sikerült túlszárnyalniuk.","shortLead":"A koreai MayTree csapata már többször felhívta magára a figyelmet különleges előadásmódjával. Ezúttal a windowsos...","id":"20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=262b7ee6-55cf-4b68-a243-f0d8699266fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7c5dd-b000-4091-8470-e224028bb15a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_maytree_egyuttes_a_cappella_mufaj_iphone_csengohangok","timestamp":"2021. február. 08. 00:03","title":"Ezt meg kell meghallgatnia: iPhone-hangokat utánoznak hangszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","shortLead":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","id":"20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335f11b8-fa65-485c-bdff-bc84d362e230","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","timestamp":"2021. február. 07. 20:15","title":"Milyen az elég jó szex?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek Végre egy kis csönd című darabjából készül a Katona K:ortárs elnevezésű, streamelt színházi sorozatának első premierje.","shortLead":"A tudományos kutatási együttműködést és a házhoz jövő kultúrát tartja a járvány kedvező hozadékának a szerző, akinek...","id":"202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418caeb2-83db-4f9e-9aa4-a843c97f5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9123bf5a-d5c2-438b-a68f-1c448085ee25","keywords":null,"link":"/360/202105__garaczi_laszlo_iro__szorongatottsagrol_kussolasrol__szaz_ev_ragaly","timestamp":"2021. február. 07. 11:00","title":"Garaczi László: \"Ha diktátor lennék, imádnám ezt a helyzetet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja a gépeket.","shortLead":"A kormánymédia által rendszeresen szerepeltetett szakértő szerint most az a szűk kör van előnyben, amely irányítja...","id":"20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739a73f2-56c9-465f-8e48-39acbbb2cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Foldi_Laszlo_Le_kell_kapcsolni_az_internetet","timestamp":"2021. február. 07. 13:59","title":"Földi László: Le kell kapcsolni az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]