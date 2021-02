Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","id":"20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847e7bc7-f572-4a87-bbd5-f69965b11a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","timestamp":"2021. február. 09. 06:22","title":"Eddig közel 3 millió gyermeket fertőzött meg a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","shortLead":"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni.","id":"20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fe7e2-71b3-4a05-b90a-9fe38d06788f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435bb28f-10c3-4335-92bc-bf56263cc672","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_bkv_busz_ujbuda_tuz","timestamp":"2021. február. 08. 18:07","title":"Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST) által támogatott kutatás az idősebbek délutáni szunyókálásával kapcsolatban. ","shortLead":"A vitát nem dönti el, de egyfajta adalékkal szolgál egy új, a Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium (CMST...","id":"202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75974c78-ec8c-4599-b1f4-a3d2522150a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb7c73-49a5-4100-8695-5e1a6c381fa1","keywords":null,"link":"/360/202105_memoriajavito_szunyokalas_delutani_potlek","timestamp":"2021. február. 09. 16:00","title":"Új kutatás: 60 év felett tessék szunyókálni ebéd után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","shortLead":"A férfi most 100 éves, a vád szerint 3518 ember meggyilkolásához van köze.","id":"20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4df319-811a-4008-96c7-dc4b56214ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7402fcda-88ae-4942-aba6-bfa487af36a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_sachenhausen_koncentracios_tabor","timestamp":"2021. február. 08. 21:55","title":"Vádat emeltek a sachenhauseni koncentrációs tábor egykori őre ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy megtalálják a feltételezett elkövetőt.","id":"20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a2b10bd-d97c-41be-b0a9-38bbf62ab216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aeccb3-573c-457f-92a4-fb80ef6dd3e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Rongalas_Jozsefvarosban","timestamp":"2021. február. 08. 09:14","title":"Milliós kárt okozott ez a piros ruhás nő, amikor körbekarcolt egy terepjárót a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b9e70-2194-4449-9778-b26babf94bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210208_Kiallitasszervezo_uzletagigazgatot_keres_a_HVG_Kiado_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0b9e70-2194-4449-9778-b26babf94bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1de9780-1509-4456-a468-77a4fe34422b","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Kiallitasszervezo_uzletagigazgatot_keres_a_HVG_Kiado_Zrt","timestamp":"2021. február. 08. 14:12","title":"Kiállításszervező üzletág-igazgatót keres a HVG Kiadó Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]