Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","shortLead":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","id":"20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b428d2f-708b-4c73-957c-4dbf677182ec","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 10:37","title":"Szinglikosárral lehet ismerkedni a csömöri áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97838024-7cfe-4fb1-9fd5-3acaa56db245","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha a tokiói olimpia főszervezőjét, Mori Josirót kérdeznénk, akkor arra panaszkodna, hogy a nők. Ezt az olimpiai szervezőbizottság ülésén meg is tette, a szexistának bélyegzett megjegyzése miatt pedig egy héttel később le kellett mondania. Mori Josiro kijelentésével nem csak az a gond, hogy szexista, hanem az is, hogy nem igaz.","shortLead":"Ha a tokiói olimpia főszervezőjét, Mori Josirót kérdeznénk, akkor arra panaszkodna, hogy a nők. Ezt az olimpiai...","id":"20210212_Nok_es_ferfiak_ulnek_egy_targyaloasztalnal_Ki_beszel_tobbet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97838024-7cfe-4fb1-9fd5-3acaa56db245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed3e013-c7d5-44f6-a8f1-76d25631f3fa","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Nok_es_ferfiak_ulnek_egy_targyaloasztalnal_Ki_beszel_tobbet","timestamp":"2021. február. 12. 20:00","title":"Nők és férfiak ülnek egy tárgyalóasztalnál. Ki beszél többet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","shortLead":"A vád és a védelem is két napot kapott érveinek bemutatására, most Donald Trump ügyvédei következnek.","id":"20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28f0ca4-bf6c-4355-ae31-6d6d4868f842","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_trump_impeachment_vad_eliteles","timestamp":"2021. február. 12. 07:41","title":"Impeachment: Trump elítélését kérte a vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","shortLead":"Egy nádtetős házban és egy lakatlan épületben is holttestet találtak a tűzoltók.","id":"20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a6fe24-7d97-41ec-8a57-80a22653055b","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Rovid_idon_belul_ket_halalos_tuzeset_is_volt_Mezoturon","timestamp":"2021. február. 13. 10:07","title":"Rövid időn belül két halálos tűzeset is volt Mezőtúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hataloméhes kormányok megragadták a járvány kínálta lehetőségeket a jogok korlátozására. A demokráciapárti erőknek azonban védeniük kell értékeiket, és közösen kell fellépniük – írja a Foreign Policy.","shortLead":"A hataloméhes kormányok megragadták a járvány kínálta lehetőségeket a jogok korlátozására. A demokráciapárti erőknek...","id":"20210212_Foreign_Policy_Az_autokratak_lepesenkent_vegzik_ki_a_demokraciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3593277e-6970-4a63-a608-2c6115346d76","keywords":null,"link":"/360/20210212_Foreign_Policy_Az_autokratak_lepesenkent_vegzik_ki_a_demokraciat","timestamp":"2021. február. 12. 07:30","title":"Foreign Policy: Az autokraták lépésenként végzik ki a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatnál március 1-től minimum 250.000 forint az alapbér. Az alku része egy 4 milliárd forint értékű szociális csomag is.","shortLead":"A vállalatnál március 1-től minimum 250.000 forint az alapbér. Az alku része egy 4 milliárd forint értékű szociális...","id":"20210212_tesco_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75495308-02be-49fb-8715-d4997745020a","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_tesco_beremeles","timestamp":"2021. február. 12. 13:36","title":"5,5 százalékos béremelésről egyezett meg a Tesco a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok ellenére sem akar további szigorításokat bevezetni. ","shortLead":"A miniszterelnök elmondta, a nemzeti konzultációban lesz szó az védettséget igazoló okmányról, és a romló számok...","id":"20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b06cb0-ce1f-43c2-bd53-e95964e35bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Orban_Viktor_kossuth_radio_0212","timestamp":"2021. február. 12. 07:42","title":"Orbán Viktor: Ha elkezdjük használni a kínai vakcinát, húsvétra kétmillióan lesznek beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta le az ősrégi bolsevik tanulságot a kádári apparátus az után, hogy 1970 végén a cenzúra hálóján átcsúszott egy munkásmozgalmi veterán, Sík Endre „politikailag hibás” memoárja. Ez az a kor, amikor a fogmosó tévémaci sem köphetett akármikor.","shortLead":"A legmegbízhatóbb, látszólag minden gyanún felül álló káderekkel szemben még fokozottabb éberségre van szükség – vonta...","id":"202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee67731-7f95-454c-9fca-96443ddf6662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f13c9a-f186-4645-bf65-24f2a335a3f6","keywords":null,"link":"/360/202106__sik_endre__bezuzott_vihar__elvtarsias_belatas__bizanci_koreografia","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Amikor a kommunista élcsapat tagja írta le a sztálini terror valóságát, Kádárék a lektort büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]