[{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vasárnap.","shortLead":"Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be...","id":"20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a353f31-fbe5-4038-9dee-f99e69795425","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Szazezren_mar_velemenyt_mondtak_a_magyar_allatvedelemrol","timestamp":"2021. február. 14. 12:21","title":"Százezren már véleményt mondtak a magyar állatvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","shortLead":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","id":"20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df8e1c-afd2-49c5-a15f-e8c21256285c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","timestamp":"2021. február. 15. 15:30","title":"Hollandiában szinte lemásolta valaki a híres balatoni Hummer-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

