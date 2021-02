Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden rendben OLED kijelzőjük körül. A frissítések pedig eddig nem hoztak megoldást.","shortLead":"Már hónapok teltek el az iPhone 12 család bejelentése, illetve piacra kerülése óta. Azonban továbbra sincs minden...","id":"20210206_iphone12_kijelzo_problemak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776d49a-3339-44e5-ac56-fcb4cc87d1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_iphone12_kijelzo_problemak","timestamp":"2021. február. 06. 14:03","title":"Múlnak a hónapok, és továbbra is gondok vannak az iPhone 12 kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","shortLead":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","id":"20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7c516-66c2-4431-b142-ddac22f01f63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 05. 16:07","title":"A német közegészségügy szerint veszélyesebbé vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

","shortLead":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

","id":"20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333b3a6-963e-46ae-b702-1a6dd5d21ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","timestamp":"2021. február. 05. 16:26","title":"Robot tagja is van Bosznia-Hercegovina legnépszerűbb rockegyüttesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","shortLead":"A Sinovac kevésbé hatékony és kevésbé korszerű, mint az Európában alkalmazott szerek.","id":"20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d85ea44-931a-49b6-88bf-e586172cdbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Jovahagytak_Kinaban_a_masodik_vakcina_hasznalatat","timestamp":"2021. február. 06. 13:10","title":"Jóváhagyták Kínában a második vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","id":"20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e178ae0-e6f5-4699-be4c-d7844bd4ad47","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","timestamp":"2021. február. 06. 12:21","title":"Borult, felhős, néhol esős idő várható egész hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szerintük ugyanis a kancellár munkájának minden egyes lépése jogszerű, világos és hatékony. ","id":"20210205_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_Piko_Andras_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8caf5d-b325-4c9c-9e38-ef1ecc75341c","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_Piko_Andras_SZFE","timestamp":"2021. február. 05. 14:10","title":"Vidnyánszkyék ízléstelen politikai támadásnak tartják, hogy visszavonhatják Szarka Gábor kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával oldja meg az óvodakrízist, csak éppen még súlyosabb problémákat generál a szülői szervezet szerint.","shortLead":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával...","id":"20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e99475-2a2f-4e06-af73-7cfd2027f865","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","timestamp":"2021. február. 05. 13:24","title":"Szülői Hang: Vonják vissza a beiskolázási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]