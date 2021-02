Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","shortLead":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","id":"20210217_luxusauto_Vettel_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bac5da8-c7cb-4495-a3f8-9368fae87850","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_luxusauto_Vettel_elado","timestamp":"2021. február. 17. 17:35","title":"Egyszerre nyolc, ritka sportkocsitól szabadulna meg Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","shortLead":"A képviselő korábban a Népszavát szerette volna megbüntetni egy szerinte sértő karikatúra miatt.","id":"20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cf318a-e483-43e0-8194-e28ac49e03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kdnp_vejkey_imre_erzekenyitis_birak","timestamp":"2021. február. 17. 19:51","title":"A KDNP-s Vejkey Imre szerint érzékenyítik a magyar bírákat a keresztény értékekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja azonban megérkezett.","shortLead":"Az ország tiszti főorvos szerint tulajdonképpen elmaradt idén az influenzajárvány. A kínai vakcinák dokumentációja...","id":"20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524e4257-0619-4d67-9a71-97c5d4b594cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Muller_Cecilia_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 17. 12:41","title":"Müller Cecília: Elindult itthon az angol mutáns közösségi terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény elvesztéséről mesélnek, a hallgatók pedig azt mérlegelik, hogyan segíthetnének. Migrációs Tanulmányok harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény...","id":"20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db50928-1dcd-4d27-8c8f-9bbbcc14d43b","keywords":null,"link":"/360/20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 16. 19:00","title":"Doku360: Néha hazudunk magunknak, hogy végigcsináljuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet a virtuális standoknál pályázni, munkaadóként önéletrajzot gyűjteni, a jelöltekkel chatelni vagy online előadást tartani. A pandémiás helyzetre adott válasz népszerű álláskeresők és munkaadók körében is. A legnagyobb állásbörze-szervező több újítással is készül. A munkaadóknak még lehet standokat foglalni, álláskeresőként ajánlatos már most regisztrálni. ","shortLead":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet...","id":"20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd78b58-970b-43f8-b534-84f8bb6d0162","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. február. 16. 13:59","title":"Márciusban újra jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]