[{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","shortLead":"550 ezer vakcinával a fedélzetén érkezett a repülőgép Kínából Magyarországra.","id":"20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5719a78-9d1c-44fb-9981-8e46073a9690","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_kinai_oltoanyag_magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 16. 12:09","title":"Megérkezett a kínai oltóanyag Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó partján. Miután azt az állam közpénzből rendbe hozta. Popovics Judit összellenzéki önkormányzati képviselő hűtlen kezelés gyanújával büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó...","id":"20210217_Cifra_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6761321-3612-4648-9b86-d2f7cee06c07","keywords":null,"link":"/360/20210217_Cifra_ugy","timestamp":"2021. február. 17. 13:00","title":"Közpénzből újulhat meg a tatai Cifra-malom, de nem tudni, kinek őröl majd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg a következő időszakban. Hiába zöldül világszerte a gazdaság, az átálláshoz is kell az olaj, így hiába a hurráoptimizmus, vélhetően egy ideig még velünk maradnak a fúrótornyok, és a benzin ára is inkább nőni fog, mint csökkenni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg...","id":"20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6bbe6b-728b-4c00-94ff-87253361daba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Évekig velünk maradhat a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","shortLead":"Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb az egy főre jutó hulladékmennyiség.","id":"20210217_Hulladek_Europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6a0994-a58f-48a5-90cb-45e9272b8d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cfb343-1c6a-479d-bb2b-6a5a9464c91d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_Hulladek_Europai_unio","timestamp":"2021. február. 17. 14:06","title":"Kiderült, egy év alatt mennyi szemetet termelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek rendeltek a legtöbbet és a kaposváriak adták a legtöbb jattot tavaly.","shortLead":"A budapestiek rendeltek a legtöbbet és a kaposváriak adták a legtöbb jattot tavaly.","id":"20210216_netpincer_top_rendelesek_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c6ddb7-9b21-44c3-9048-51f9ae24b07d","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_netpincer_top_rendelesek_2020","timestamp":"2021. február. 16. 12:30","title":"NetPincér: a sajtburger és a házhoz rendelt kávé korát hozta el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","shortLead":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","id":"20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a614920-877f-4630-b159-f5d6217fd8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","timestamp":"2021. február. 18. 11:05","title":"Nem bír a multikkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]