Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja az eddig is népszerű tanodákat vagy az SZFE átalakítása ellen tiltakozó tanárokból alakuló egyesület majdani képzését.","shortLead":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja...","id":"202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc02ed-34fd-46c4-a096-ccd7ef85294c","keywords":null,"link":"/360/202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","timestamp":"2021. február. 19. 11:05","title":"A magán színitanodák aranykorát hozhatja el Vidnyánszkyék hatalomátvétele az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség a későbbiekben negatívan befolyásolhatja az utódnemzési képességet, bár egyelőre mindez még viták tárgya.

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség...","id":"20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf831c-12a2-4559-a111-f2bcd54806f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","timestamp":"2021. február. 20. 12:03","title":"Újabb Covid-gyanú: már vizsgálják, hogy terméketlenebbek lesznek-e a férfiak a fertőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","shortLead":"Követni sem lehet lassan, hányféle vakcina készült már a koronavírus ellen. Most Kuba is bejelentkezett eggyel.","id":"20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193741f9-0485-47e6-a95e-ff905929b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_kuba_koronavirus_vakcina_sovereign_2_turizmus","timestamp":"2021. február. 18. 19:29","title":"Kuba megcsinálta a maga koronavírus-vakcináját, amellyel az odalátogató külföldieket is oltanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést a Virág Judit Galéria, amely mesés úticélokat ábrázoló magyar festményekről készített videosorozatot. Az ismeretterjesztő kisfilmek első két epizódja a hvg.hu-n debütál: a napsütötte San Remóba és a húszas évek pezsgő metropoliszába, Berlinbe kalandozunk el.","shortLead":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést...","id":"20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a260d3-1bed-4d2e-a062-03596f79b65d","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","timestamp":"2021. február. 19. 14:42","title":"Utaznánk, de nem engedik – az életet habzsoló festők képeivel kárpótolhatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő héten a háziorvosok 275 ezer adagot kapnak ebből, illetve az AstraZeneca-vakcinából.","shortLead":"A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya eddig alacsony volt a Sinopharm-vakcina klinikai vizsgálataiban. Jövő...","id":"20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e64eb-8d31-4853-b928-9575cd6858eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Korcsoporti_korlatozas_nelkul_kezdenek_oltani_jovo_hettol_a_Sinopharm_vakcinajaval","timestamp":"2021. február. 20. 14:54","title":"Korcsoporti korlátozás nélkül kezdenek oltani jövő héttől a Sinopharm vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson. A fővárosban várható pár nagy csata, de érdekesnek ígérkezik Szombathely is. A pártok egyelőre készülődnek az őszi küzdelemre. ","shortLead":"Összeszedtük azokat a neveket, akikre biztosan lehet szavazni a 106 választókerületben az ellenzéki előválasztáson...","id":"20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b72e05-6643-44f6-a1f9-7bad10b8ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Budapest_videk_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek","timestamp":"2021. február. 20. 13:00","title":"Budapesten már alakul az előválasztás mezőnye, a Momentum a legaktívabb vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai esetében már nem olyan jó a helyzet.","shortLead":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai...","id":"20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59226d4-8805-4ff3-9e3f-f7985e123ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","timestamp":"2021. február. 18. 20:15","title":"Hivatalos vizsgálat készült, hogyan teljesít a brit és az afrikai mutációk ellen a Pfizer oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő. Világszerte amolyan tisztítótűzként söpör végig a válság a divatkereskedelmen, nem kímél sem tömeggyártót, sem patinás luxuscéget. De nagyon úgy tűnik, a fast fashion uralmát nem fogja megdönteni ez az időszak sem.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt, alatt nem csak Magyarországról vonult ki számos ismert divatmárka, illetve -kereskedő...","id":"20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcf58a5-eb70-442b-b9d3-de22088b2334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1fc25-4c59-4633-b41d-e5ceb4d0c0d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_divat_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 14:30","title":"A java még csak most jön? Dominóként dőlhetnek be a divatcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]