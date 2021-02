Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","shortLead":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","id":"20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e38-7d5f-4572-b332-056dc44a2207","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","timestamp":"2021. február. 21. 16:35","title":"Jelentősen emelkedik a paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","shortLead":"Ez a kérdés azonban függ például az újabb variánsok elterjedésétől is.","id":"20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fc2f0-b1b7-4bd4-bc9a-b02195231feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Fauci_Elkepzelheto_hogy_meg_2022ben_is_maszkot_kell_viselniuk_az_amerikaiaknak","timestamp":"2021. február. 21. 20:01","title":"Fauci: Elképzelhető, hogy még 2022-ben is maszkot kell viselniük az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","shortLead":"Eddig 322 magyarnál mutatták ki a variánst. ","id":"20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861269f6-224c-4a90-880b-1d34092cfc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Muller_Cecilia_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. február. 21. 14:29","title":"Müller Cecília elmondta, hányan fertőzödtek meg a brit mutációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","shortLead":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","id":"20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2293e9-43ea-4b40-b93d-635a991be972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","timestamp":"2021. február. 21. 08:47","title":"Denver elővárosára zuhantak egy felszálló repülő hajtóművének darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f691c0-d0a2-4573-867f-c5dcf66a9a92","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A múlt század közepére vált lehetségessé a mai számítógépek elődeinek megalkotása, és a világháborúban igény is lett rájuk.","shortLead":"A múlt század közepére vált lehetségessé a mai számítógépek elődeinek megalkotása, és a világháborúban igény is lett...","id":"202107__75_eves_aszamitogep_korulbelul__analitikus_differencialis__eniac__a_grofno_es_akodfejtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f691c0-d0a2-4573-867f-c5dcf66a9a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623737-0664-4a7c-9a99-f9acd4101dcb","keywords":null,"link":"/360/202107__75_eves_aszamitogep_korulbelul__analitikus_differencialis__eniac__a_grofno_es_akodfejtok","timestamp":"2021. február. 21. 08:15","title":"Egy lelkes grófnő, náci kódok, hidrogénbomba – 75 éves a számítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]