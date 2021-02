Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020 címmel. Mutatunk egy dalt is róla.



","shortLead":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020...","id":"20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ccfaa-53b9-480d-89d2-c5dfa24fc19c","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","timestamp":"2021. február. 22. 17:41","title":"Megjelent a Korai Electric debütáló albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete új üzleti terepen.","shortLead":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete...","id":"202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dddb531-830c-4a39-9c43-a77ce826d694","keywords":null,"link":"/360/202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","timestamp":"2021. február. 21. 13:45","title":"A vagyonkezelésbe is belevág a hazai közétkeztetés királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","shortLead":"Drágul a benzin és a gázolaj is. ","id":"20210222_uzemanyagar_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13788334-00cc-484c-b2fd-ab8c606f0d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_uzemanyagar_dragulas","timestamp":"2021. február. 22. 15:35","title":"A benzin ára 6 forinttal emelkedik szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","shortLead":"A Hungaro DigiTel 75 százalékát tervezi megvásárolni a 4iG.","id":"20210223_4ig_tavkozles_digitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03ed003-8910-4e12-acbf-22cb18d58349","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_4ig_tavkozles_digitel","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Belép a 4iG a távközlési piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.","shortLead":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről...","id":"20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09ad6a-c888-4e36-b8a7-265667758431","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","timestamp":"2021. február. 23. 09:01","title":"Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá kell bólintania.","shortLead":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá...","id":"20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aee127-18b7-4c5c-8ef4-c0e8ae6ee0df","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","timestamp":"2021. február. 22. 08:07","title":"Eszenyi Enikőnek még mindig van beleszólása a Vígszínház pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még szélesebb körű tesztelésbe kezdenek.","shortLead":"Ausztria az átfogó koronavírus tesztelésben látja az áthidaló megoldást, ezért még gyorsabb, még hatékonyabb és még...","id":"20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac2011-3d8c-459a-949f-99c68ff78d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210221_Az_osztrakok_szerint_a_tomeges_teszteles_a_legjobb_fegyver_a_mutaciok_ellen","timestamp":"2021. február. 21. 15:03","title":"Az osztrákok szerint a tömeges tesztelés a legjobb fegyver a mutációk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]