[{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","id":"20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce937b-ddfd-46b8-a1b1-4a585c4392c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 25. 06:08","title":"Megint beteg demokráciának nevezte a magyart Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","shortLead":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","id":"20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecca040a-75b3-417e-a8bb-835637e55995","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","timestamp":"2021. február. 24. 06:45","title":"Közel száz ember előtt zajlik a héten a külügy Misszióvezetői Értekezlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar kormány a Modernától. Pedig a túlrendelésnek nincs kockázata.","shortLead":"Akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, ehhez képest 1,7 millió adag oltóanyagot rendelt a magyar...","id":"20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8134164c-b896-4acf-ac86-e83123b35b3c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Erthetetlenul_keveset_rendel_a_kormany_a_Moderna_vakcinabol","timestamp":"2021. február. 25. 14:25","title":"Érthetetlenül keveset rendel a kormány a Moderna vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb szükségleteinket.","shortLead":"A természettudós szerint ez vár ránk, ha a természet világa nem képes többé kiszolgálni a legalapvetőbb...","id":"20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325881e4-2f37-489f-93be-e7344adc2bcf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_David_Attenborough_a_civilizacio_szetesesere_figyelmeztet","timestamp":"2021. február. 24. 08:59","title":"David Attenborough a civilizáció szétesésére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711d524-8fbc-4f0d-883b-2f902a3008c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az előzetes felmérései alapján azt preferálja, hogy Brisbane-ben legyen a 2032-es olimpia.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az előzetes felmérései alapján azt preferálja, hogy Brisbane-ben legyen a 2032-es...","id":"20210224_olimpia_2032_brisbane","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e711d524-8fbc-4f0d-883b-2f902a3008c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e93b0f3-1b28-447f-abe7-d76a289957eb","keywords":null,"link":"/sport/20210224_olimpia_2032_brisbane","timestamp":"2021. február. 24. 20:55","title":"Könnyen lehet, hogy eddig tartott a 2032-es budapesti olimpia álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket, és ha igen, mennyit foghatunk rajta. ","shortLead":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket...","id":"20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31192ae8-612c-4ee6-b9de-99ab634af2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 10:07","title":"Így spórolhat személyi hitelénél akár havi 50 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani sztrájkban a dolgozók csaknem harmada vett részt. ","shortLead":"A mostani sztrájkban a dolgozók csaknem harmada vett részt. ","id":"20210225_Lassan_veget_er_az_ujabb_sztrajk_Continental_makoi_telepen_de_meg_mindig_nincs_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ad2f3-2882-42fd-a5f6-0d67593bd22f","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lassan_veget_er_az_ujabb_sztrajk_Continental_makoi_telepen_de_meg_mindig_nincs_megallapodas","timestamp":"2021. február. 25. 11:42","title":"Egy héten belül három sztrájkot tartottak a Continental makói telepén, de még mindig nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]