Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","shortLead":"Az Etna kitörései egyre hevesebbek.","id":"20210301_Etna_vulkan_Milo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d71d40a3-d305-41c5-b844-f01f6b1e402f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1296079-5c13-4e85-b5a0-78e1d3519b97","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Etna_vulkan_Milo","timestamp":"2021. március. 01. 11:41","title":"Vulkáni kőzet és hamu hullott eső helyett a szicíliai kisvárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","shortLead":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","id":"20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b489a1c-99bb-4a1e-8c5d-82406332d411","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","timestamp":"2021. március. 01. 06:35","title":"Itt vannak az első részletek Harry herceg és Meghan Markle interjújából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: riasztás, alagút, #acsaladazcsalad, aranyemberek, végjáték.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210228_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be9f54c-d801-4854-b1bd-d6dc45671a91","keywords":null,"link":"/360/20210228_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. február. 28. 19:25","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos indulatok, okok és eredők közt bolyong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kastélyadót, bankadót, jachtadót és a magánrepülőadót ígér a Momentum, amennyiben megnyeri az ellenzék a 2022-es országgyűlési választást.","shortLead":"Kastélyadót, bankadót, jachtadót és a magánrepülőadót ígér a Momentum, amennyiben megnyeri az ellenzék a 2022-es...","id":"20210228_Felcsuti_Per_FeketeGyor_program_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b248a-e511-4826-ac78-495965cb8cca","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Felcsuti_Per_FeketeGyor_program_momentum","timestamp":"2021. február. 28. 16:36","title":"\"Felcsúti Pert\" ígért Fekete-Győr a programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és az általuk filmes és tévés produkcióknak kiosztott Golden Globe-díjat is komolyan vegyék. Ezért nem hiányzott nekik, hogy az idei, online gálára időzítve a pénzügyeiket firtatta egy tényfeltáró riport. Arra is emlékeztettek, hogy még a 87 tag névsora sem ismert, azt viszont tudni, hogy egyedüli magyarként köztük van Návai Anikó.","shortLead":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és...","id":"20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86198a0-dd6b-44be-8729-92c43948180f","keywords":null,"link":"/360/20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","timestamp":"2021. február. 28. 16:00","title":"Homályba burkolódzó újságírók csoportja dönt a Golden Globe-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi kulturális életben a művelődési központ mellett.","shortLead":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi...","id":"202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aec5351-8fbd-47a6-97b3-a80e5e29f0fc","keywords":null,"link":"/360/202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","timestamp":"2021. február. 28. 16:15","title":"Újabb vidéki településen próbálkoznak a kulturális élet átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]