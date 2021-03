Az Apple történetének egyik legsikeresebb iPhone-családja a 2020-as sorozat, ennek köszönhetik a cupertinóiak, hogy maguk mögé utasíthatták a Samsungot, és a világ legsikeresebb telefongyártójává válhattak a tavalyi év utolsó negyedévében.

Drágasága ellenére veszik, mint a cukrot az új 5G-s modelleket, s így tett egy kínai felhasználó is. Megrendelte a több mint 1500 dolláros, 256 GB-os iPhone 12 Pro Maxet a hivatalos Apple hivatalos weboldaláról (azaz nem viszonteladótól), majd izgatottan várta a készüléket. Ez időben meg is érkezett egy közeli csomagmegőrzőbe, azonban amikor a hölgy otthon kibontotta a sértetlennek tűnő dobozt valami furát talált benne. Persze ezen is volt alma, de nem a jól ismert logó, ugyanis egy almaízű joghurt lapult a csomagban a telefon helyett. A csalódott vásárló azonnal képeket készített, amelyeket gyorsan fel is töltötte a Weibo közösségi oldalra.

© Global Times/We Video

A telefont közvetlenül az Apple-től rendelték, de egyelőre senki sem gondolja, hogy a gyártó a hibás, sokkal inkább az a gyanú, hogy a szállítás során történhetett a csere. A szállításért felelős, a China Post alá tartozó Express Mail Service viszont elutasítja ezt, úgyhogy megindult a vizsgálat. Ügyfélszolgálati munkatársuk elmondta a Global Timesnak, hogy kollegákat neveztek ki, hogy külön foglalkozzanak az esettel. Az Apple is hasonló választ adott, mondván, hogy a vizsgálat még tart. Az egyik jogi szakértő azt a lehetőséget sem zárta ki, hogy a hölgy esetleg egy csaló weboldalon rendelt, amely az Apple „hivatalos” webhelyének álcázta magát. Azt is javasolja az online vásárlóknak, hogy fizetés előtt ellenőrizzék, hogy valóban a hivatalos webhelyen vannak-e, illetve még a futár jelenlétében bontsák ki a csomagot.

Mindenesetre miután a telefonok egyedi sorozatszámmal vannak ellátva, így nem lesz nehéz nyomon követni az eszközt, ha azt aktiválják. Az Apple egyéb információkkal is segítheti a rendőröket az eszköz megtalálásában.

