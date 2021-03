Bemutatta legújabb, Note 10 családját a Redmi; a középkategóriás telefonokból összesen négy van, igen változatos felszereltséggel, és persze árazással. Elképesztően magas költségekről ugyanakkor annak ellenére sincs szó, hogy a gyártó több esetben valóban újító jellemzőkkel látta el készülékeit.

Ilyesmiket kínál a mezőny kiemelkedő darabjának számító Note 10 Pro is (a széria többi tagját Note 10S, Note 10 és Note 10 5G-nek hívják), amely egy 6,67-es, OLED(!) panelű és 120 Hz-es képfrissítéssel felvértezett okostelefon. Az újdonságnak képkészítés szempontjából sincs miért szégyenkeznie: a négyféle szenzor legtekintélyesebb szereplője egy 108 megapixeles fényleső. A szelfikamera 16 megapixelt tud.

Beljebb haladva is változatos, de továbbra sem gyenge jellemzőket találni: a processzor ugyan egy Qualcomm Snapdragon 732, de RAM-ból 6 vagy 8 GB is elérhető, a háttértár pedig 128 GB is lehet. A mobilban ezen kívül egy 5,020 mAh-es akkumulátor is helyet kapott, a szokásos rövidítések és csatlakozók mellett pedig a 33W-os gyorstöltés is a repertoár része.

A fenti tulajdonságok alapján a legtöbben valószínűleg egy drágább eszközt képzelnének maguk elé, de a Redmi újdonsága – épp ezért is emelte ki hírében többek közt a The Verge is – mindössze 279 dollárt kóstál. Ez magyarra átszámolva mintegy 85 ezer forintot jelent. A készülékből ez esetben a 6 GB RAM-mal és 64 GB-os háttértárral rendelkezőt lehet hazavinni. Az árazással kapcsolatos összképet valamelyest azonban rontja, hogy a Redmi egyelőre csak dollárban mért összegeket közölt, hivatalos, forintosított értékekről még nem érkezett hír.

