A Galaxy S20 sorozat (Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE) és a Note20 sorozat (Galaxy Note20, Note20 Ultra) készülékein, valamint a Galaxy Z Fold2 és Galaxy Z Flip eszközökön is elérhetővé válik a One UI 3.1 szoftverfrissítés – közölte a Samsung. Az új rendszer elsőként a Galaxy S21 5G széria tagjaival mutatkozott be, most pedig további készülékekre is elhoz olyan kamerafejlesztéseket és funkciókat, amelyek megkönnyítik a látványos fotók és videók rögzítését. A gyártó szerint az új lehetőségekkel a felhasználók még többet hozhatnak ki Galaxy okostelefonjukból.

A fotózáskor használható Okos felvétel funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók több állóképet és videóformátumot rögzítsenek egyetlen érintéssel. A képek elkészítése után számos lehetőséget érhető el az utómunkához. A Radír eszközzel a fotók még pontosabban javíthatók. Ezzel az okos képszerkesztő megoldással a felhasználók kivághatnak nemkívánatos részleteket a képekről anélkül, hogy hosszas kézi szerkesztésre lenne szükség. Elég egy érintés a kérdéses területre és a rendszer automatikusan kijelöli és törli a zavaró tárgyakat – ismerteti a Samsung.

© Samsung

A One UI 3.1 továbbfejlesztett érintéses autofókuszt és automatikus exponálást hoz, így a fotók fókuszálása és a fényerő beállítása minden eddiginél könnyebb. A képernyő balra- vagy jobbrahúzásával a fényképek fényereje még az elkészítésük előtt beállítható.

Bemutatkozik az új Többmikrofonos Felvétel funkció, amelynek köszönhetően a Professzionális Videó nevű módban lehetőség nyílik a hangok egyidejű rögzítésére a telefonnal vagy Bluetoothon csatlakoztatott fülhallgatóval.

A kamerán túl

A Beállítások között elérhető a One UI 3.1 új Szemkímélő szűrő módja, amely automatikusan állítja be a kibocsátott kékfény szintjét a napszaktól függően. A Szemkímélő szűrő melegebb tónusai megkönnyítik az elalvást, a megfelelő beállítással pedig a készülék automatikusan változtatja a képernyő színeit a nap folyamán.

A One UI 3.1 a Samsung tájékoztatása szerint megkönnyíti a megosztott adatok ellenőrzését. A fotók készítési helyének metaadatai könnyedén eltávolíthatók megosztás előtt, a Személyes megosztás segítségével pedig a felhasználók maguk dönthetik el, hogy mely személyek számára, milyen hosszú ideig legyen elérhető a megosztott tartalom.

Az új felületen még gyorsabb lehet a váltás a telefon és a táblagép között, a Galaxy Buds Pro, a Buds Live és a Buds+ eszközökön elérhető Automatikus váltás funkció pedig lehetővé teszi, hogy a hang is kövesse a Galaxy eszközök közötti váltásokat.

