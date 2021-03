Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","id":"20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95b61a7-9b51-4763-a920-2a4a2d5f6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:37","title":"Megjött a tájékoztatás: a jövő héten adják be a most elmaradt AstraZeneca-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","shortLead":"A Redminél kissé máshogy értelmezik az olcsó androidos telefon kifejezést.","id":"20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81320093-891b-43b4-a0f1-67b40ae9508b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70253a9a-1c6f-4740-aa56-af7b357cf75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_120_hz_kijelzo_redmi_note_10_pro_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2021. március. 04. 19:12","title":"120 Hz-es kijelző és 108 megapixeles kamera van a Redmi 85 ezres telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","shortLead":"Bergamói helyzet állhat elő a cseheknél, ha nem válnak be a legszigorúbb lezárások – de mindez megelőzhető lett volna.","id":"20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f461055-7a2e-4aa5-a6a7-b21065944f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210305_A_kormany_rossz_donteseinek_sorozata_kellett_ahhoz_hogy_Csehorszag_az_EU_legjobban_fertozott_orszaga_legyen","timestamp":"2021. március. 05. 18:15","title":"A kormány rossz döntéseinek sorozata kellett ahhoz, hogy Csehország az EU legjobban fertőzött országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","id":"20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591cbd1-98dd-4153-a2a8-de67dd2b2373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","timestamp":"2021. március. 04. 14:33","title":"A fejfájást vizsgálták az SZTE kutatói, címlapra kerültek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","shortLead":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","id":"20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fa426c-702a-4fc5-9ff8-7887e5e17862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2021. március. 04. 15:05","title":"Megindult az alkudozás: több bolt nyitva tartását kéri a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen markáns lehet.","shortLead":"A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél pedig különösen...","id":"20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448a0101-892a-4adb-aee3-f2e75590a281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon","timestamp":"2021. március. 04. 17:43","title":"Az ELTE kutatói szokatlan jelenséget tapasztaltak a mobilozó gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sokmilliárdos repülőgép útjai már nem követhetők a nyilvános adatbázisokban. Ezen repült korábban Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor is.","shortLead":"A sokmilliárdos repülőgép útjai már nem követhetők a nyilvános adatbázisokban. Ezen repült korábban Mészáros Lőrinc és...","id":"20210305_oe_lem_luxusrepulo_utvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a1ddb-1fa4-4aaa-af58-bd6de0fbdda5","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_oe_lem_luxusrepulo_utvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 05. 19:30","title":"Eltüntették a radarról a NER magángépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]