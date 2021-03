Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai monostor őrzője. A családi tradíció és a modern vívmányok kerülnek ellentétbe, miközben egy család minden tagja azt keresi, mi a kulcs a boldogsághoz. A monostor gyermekei, első rész. ","shortLead":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai...","id":"20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02defa0-9204-48df-8303-67ed6d4299bd","keywords":null,"link":"/360/20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","timestamp":"2021. március. 06. 19:00","title":"Doku360: Imádkozás helyett inkább edzeni fogok a szerzeteseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Majdnem pontosan egy évre a hirtelen bejelentett iskolabezárás után most újra tantermen kívüli digitális munkarendre állnak át az iskolák. A lépés várható volt, de nem sokkal felkészültebb a rendszer erre, mint egy éve. A pedagógusok és a szülők azt remélik, hogy tényleg csak áprilisig tart a lezárás, mert most már konkrét tapasztalatok mutatják: a távoktatás nemhogy nem hatékony, sok helyen nem is működik.","shortLead":"Majdnem pontosan egy évre a hirtelen bejelentett iskolabezárás után most újra tantermen kívüli digitális munkarendre...","id":"20210305_Miert_Digitalis_oktatas_lesz_Jaj_de_jo_egesz_nap_biciklizhetek_az_utcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca81a8fc-e6b1-4518-99af-5fa328876fac","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Miert_Digitalis_oktatas_lesz_Jaj_de_jo_egesz_nap_biciklizhetek_az_utcan","timestamp":"2021. március. 05. 15:15","title":"„Miért? Digitális oktatás lesz? Jaj, de jó, egész nap biciklizhetek az utcán!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig. Vannak azonban szolgáltatások, amelyek nem szünetelhetnek: egy kiadós dugulással aligha lehet például két hétig együtt élni.\r

\r

","shortLead":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig...","id":"20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8149ee8-e9e1-4cf2-8871-d75f8a9be63b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"„Most mindenkinek úgy marad a haja, ahogy van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","shortLead":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","id":"20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5296b24-f169-43dc-a8e9-7565dbf3aaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","timestamp":"2021. március. 06. 20:13","title":"Elfogadta a szenátus Biden 1,9 ezer milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","shortLead":"Általában nem lesznek bírósági tárgyalások a „szigorított védekezés” idején – mondja ki egy szombati kormányrendelet.","id":"20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a51302-d49a-4eed-a122-84d41fbf224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0328db56-2b60-4fee-b237-5e90374cb85f","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_A_birosagok_munkarendje_is_valtozik_egy_uj_kormanyrendelet_szerint","timestamp":"2021. március. 06. 17:51","title":"A bíróságok munkarendje is változik egy új kormányrendelet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki Nagy Dénest az első játékfilmjéért. ","shortLead":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki...","id":"20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8e654-0ad1-4fce-9a6c-c25794f2db99","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:27","title":"Ezüst Medvét nyert Nagy Dénes háborús filmje a Berlinálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg sokan a Magyar Közlönyre vártak, addig úgy tűnt, egy autóalkatrész-bolt oldalán már korábban felbukkant a korlátozások részleteit taglaló kormányrendelet. A hivatalos reagálás szerint a kiszivárgott dokumentum hamisítvány.","shortLead":"Míg sokan a Magyar Közlönyre vártak, addig úgy tűnt, egy autóalkatrész-bolt oldalán már korábban felbukkant...","id":"20210305_A_tajekoztatasi_kozpont_szerint_hamisitvany_az_autosbolt_honlapjan_ido_elott_kijott_a_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04838379-e31c-47bc-9423-3652c224ed5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9122f68c-862f-4760-ab2f-e7dc318cceb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_A_tajekoztatasi_kozpont_szerint_hamisitvany_az_autosbolt_honlapjan_ido_elott_kijott_a_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 05. 17:47","title":"A tájékoztatási központ szerint hamisítvány az autósbolt oldalán idő előtt kijött kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","shortLead":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","id":"20210305_ujpest_halalos_haztuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd1533-1082-4d37-96fb-0574359f5bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_ujpest_halalos_haztuz","timestamp":"2021. március. 05. 20:09","title":"Kiégett egy ház Újpesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]