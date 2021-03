Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","shortLead":"Egyelőre a toborzásuk sem állt le.","id":"20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b5d51c-64ab-4c6d-9760-3ae4e618e1c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_digitalis_oktatas_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2021. március. 08. 09:48","title":"A digitális oktatás alatt is számítanak az iskolaőrök munkájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","shortLead":"Csak 2002 és 2019 között egy franciaországnyi erdőség esett a fakitermelés és a mezőgazdaság áldozatául.","id":"20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca63caa5-816b-4d44-8840-1431289d5880","keywords":null,"link":"/zhvg/20210308_esoerdok_ketharmada_tonkreteve","timestamp":"2021. március. 08. 13:40","title":"Egy kutatás szerint a trópusi esőerdők kétharmada már megszenvedte az emberi jelenlétet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","shortLead":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","id":"20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34758353-e84c-4c50-a8bb-b5dae34aa5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","timestamp":"2021. március. 06. 17:54","title":"Karácsony: Budapest nélkül nem fog az ország talpra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","shortLead":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","id":"20210308_brfk_nonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcaada3-3eb9-4cef-b8a4-6b6f93bdf0c9","keywords":null,"link":"/elet/20210308_brfk_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 14:05","title":"Módosította nőnapi üzenetét a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","shortLead":"Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. ","id":"20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a2824f-f104-418b-b798-d444a396a818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a531e72-1888-4d1a-906d-8bc768f940c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_A_lanyok_nem_csak_szorakozni_akarnak__40_dal_zsenialis_noktol","timestamp":"2021. március. 08. 12:04","title":"A lányok nem csak szórakozni akarnak – 40 dal zseniális nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]