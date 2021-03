Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f16500-03c1-4f50-87f0-13081829835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. Életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.","shortLead":"A gyilkosság után közös gyerekük felügyeleti jogát is megszerezte volna a vád szerint. A felvételek a Street Viewban (Utcakép) lesznek elérhetők.
Hamarosan megint Google-autók cikáznak a magyar utakon

A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak kitalált szemüvege.
Még hangszórók is vannak a Razer különleges szemüvegében

A tantermen kívüli digitális munkarend első napján összeomlott a KRÉTA-rendszer, ezzel ellehetetlenítve sok helyen a távoktatást. A felvételek a Street Viewban (Utcakép) lesznek elérhetők.","shortLead":"A járművek azért térnek vissza, hogy új képeket készítsenek a magyar utakról és városokról. A felvételek a Street...","id":"20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad5b30-6350-4609-a7fe-9c0c2e3e65bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_google_terkep_auto_street_view_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 09. 12:33","title":"Hamarosan megint Google-autók cikáznak a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak kitalált szemüvege.","shortLead":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak...","id":"20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac157131-1209-40ab-97a8-e5285ef3ef45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","timestamp":"2021. március. 09. 09:33","title":"Még hangszórók is vannak a Razer különleges szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915ad9e9-8e7b-474c-a37d-7142482e22ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tantermen kívüli digitális munkarend első napján összeomlott a KRÉTA-rendszer, ezzel ellehetetlenítve sok helyen a távoktatást. Az iskolafenntartó szerint a rendszer üzemeltetői nem hallgattak a minisztérium figyelmeztetésére. A hibát javították.\r

\r

","shortLead":"A tantermen kívüli digitális munkarend első napján összeomlott a KRÉTA-rendszer, ezzel ellehetetlenítve sok helyen...","id":"20210308_Megszolalt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_Kreta_rendszer_osszeomlasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915ad9e9-8e7b-474c-a37d-7142482e22ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34ef3b-6af1-4181-b911-e2cf92ef61a7","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Megszolalt_a_Klebelsberg_Kozpont_a_Kreta_rendszer_osszeomlasarol","timestamp":"2021. március. 08. 17:40","title":"Megszólalt a Klebelsberg Központ a KRÉTA-rendszer összeomlásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","id":"20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe0d93-9af5-43da-bee7-0b64c6d110fc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","timestamp":"2021. március. 08. 08:27","title":"Kiderült, hogy Harryék már az esküvő előtt házasok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]