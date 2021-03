Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A Szputnyik V megbízhatóságával nem függ ugyan össze, de a szocializmus éveiben a fejlett hazai gyógyszeripar vakcinái...","id":"20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edac46a8-8775-4a7e-a9d0-4352c90ee5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d93c2-0592-48e9-a78e-93b216a98f3c","keywords":null,"link":"/360/20210312_szovjet_oltas__Kadarrendszer","timestamp":"2021. március. 12. 15:00","title":"Tényleg szovjet oltáshoz voltak szokva a Kádár-rendszer nemzedékei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Thaiföldön az Európából érkezett hírek miatt egyelőre elhalasztották a vakcina beadását.","shortLead":"Thaiföldön az Európából érkezett hírek miatt egyelőre elhalasztották a vakcina beadását.","id":"20210312_Romania_Kanada_oltas_AstraZeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dafda1c-a718-4f91-a241-8ebfba620166","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_Romania_Kanada_oltas_AstraZeneca","timestamp":"2021. március. 12. 06:17","title":"Romániában és Kanadában is folytatják az oltást az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és lélegeztetőgép.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és...","id":"20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa86a5a-a555-4a90-a136-213fd62c974e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 16:47","title":"Operatív törzs: Nincs a kórházakban olyan gyakorlat, hogy választani kellene, ki kapjon intenzív ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte, hogy állnak a 2022-es esélyek, és mik a magyar emberek legnagyobb problémái. ","shortLead":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte...","id":"20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3f9fe-b6db-4089-9f45-c59db9b95e12","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","timestamp":"2021. március. 12. 08:48","title":"Komoly kutatást fizetett ki a házi őrizetben lévő milliárdos, amit már be is mutattak az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]