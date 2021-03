Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77246d22-7aff-4cfe-95b2-d5f70b785dd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítményű sportkupét csak tapasztalt sofőröknek érdemes kipróbálniuk.","shortLead":"A hatalmas teljesítményű sportkupét csak tapasztalt sofőröknek érdemes kipróbálniuk.","id":"20210317_1111_loero_a_hatso_kerekeken_itt_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_opus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77246d22-7aff-4cfe-95b2-d5f70b785dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335a132d-4570-403b-8e9d-7bd206ac976d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_1111_loero_a_hatso_kerekeken_itt_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_opus","timestamp":"2021. március. 17. 11:21","title":"1111 lóerő a hátsó kerekeken, itt a legújabb Mercedes-AMG GT Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab004741-8752-4b70-ade2-da88fda37a65","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lovász László rangos matematikai díjának háttere.","shortLead":"Lovász László rangos matematikai díjának háttere.","id":"20210318_Niels_Henrik_Abel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab004741-8752-4b70-ade2-da88fda37a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36af28fc-221b-4c5a-9464-eb94b4b73f23","keywords":null,"link":"/360/20210318_Niels_Henrik_Abel","timestamp":"2021. március. 18. 19:00","title":"Nobel neve fogalom, de ki volt Niels Henrik Abel, a \"matematikai Nobel-díj\" névadója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben száguldott át a Naprendszeren.","shortLead":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben...","id":"20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2db13d-1643-4319-bab8-039a8a64a02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","timestamp":"2021. március. 18. 15:11","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, mi lehet a Naprendszeren átszáguldott rejtélyes égitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","shortLead":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","id":"20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a367bdf-be3f-4e90-8ffe-84c190b66ef7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","timestamp":"2021. március. 19. 05:37","title":"18 millió forinjába kerül a Bayern focistájának, hogy nem a megfelelő autóval ment edzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","shortLead":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","id":"20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea763d5-e990-4308-afd1-c337453d766b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","timestamp":"2021. március. 17. 21:56","title":"Exit poll: Mark Rutte pártja szerezte a legtöbb szavazatot a holland választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Danubius Hotels egyik budai szállodáját adták a közpénzzel támogatott alapítványnak.","shortLead":"A Danubius Hotels egyik budai szállodáját adták a közpénzzel támogatott alapítványnak.","id":"20210317_Szallodaba_koltozik_a_Mathias_Corvinus_Collegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b470e5f3-1f63-4de7-bf05-b4b97056d1bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Szallodaba_koltozik_a_Mathias_Corvinus_Collegium","timestamp":"2021. március. 17. 12:35","title":"Szállodába költözik a Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan oltásellenességgel és azzal vádolja az ellenzéket, hogy a járványnak drukkolnak.","shortLead":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan...","id":"20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43fc3f-d1c8-4147-8610-7d1ec4baf33d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","timestamp":"2021. március. 18. 12:51","title":"Egymást vádolja a koronavírus miatti halálesetekért Gyurcsány Ferenc és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]