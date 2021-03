Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem magánban érkezik a viselhető eszköz.

OnePlus 9 okostelefon-család, OnePlus Watch – mindkettőről elég sokat hallhattunk az elmúlt időszakban. Időnként maga a gyártó is kiszivárogtatott pár apróságot. Most viszont már azt is tudni, mikor jelennek meg ezek az eszközök, mi több, egyszerre ismerheti meg őket a világ.

A OnePlus Watch lesz a cég első okosórája, de nem az első viselhető eszköze, ugyanis az év elején már bemutatta a OnePlus Band fitneszkarkötőt. Hogy okosórában is gondolkozik, az már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, azonban a vállalat először inkább egyféle termékre (okostelefon) koncentrált, és az idő végül őket igazolta, hét év elteltével ugyanis a shenzheni cég jelentős versenyzővé vált az okostelefon-piacon.

Elérkezett tehát az idő egy okosóra bemutatására is, és a cég fórumán már olyan beharangozókat olvasni, mint hogy „az óra ketyeg”, „itt az ideje valami újnak”, „egészséges, pontos és még alvás közben is vigyáz rád” – ez utóbbi egyébként arra is utalhat, hogy az órának alváskövető funkciója is lesz.

You asked for it. You're getting it. — OnePlus (@oneplus) March 12, 2021

Többen már a bemutató dátumát is tudni vélik: ugyanis a vállalat megszellőztette Twitter-profilján, hogy a OnePlus Watch március 23-án érkezik (együtt a OnePlus 9 okostelefon-családdal, amelynek tagjairól ezt a linket követve olvashat). Bár a vállalat nem közölt részleteket a közelgő óráról, megbízható források szerint a OnePlus Watch kör alakú lesz (ellentétben az Apple Watch-csal és az Oppo okosórájával, amelyek mind négyzet alakúak).

